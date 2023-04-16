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南市柳營太康綠隧芒果節將登場 部分封路免費採

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市柳營太康綠隧芒果節周六將登場，部分綠隧封路免費開放採土芒果。圖／柳營區公所提供
南市柳營太康綠隧芒果節周六將登場，部分綠隧封路免費開放採土芒果。圖／柳營區公所提供

台南市柳營區公所本月22日將在太康有機農業專區辦理太康綠隧芒果節以及模範母親表揚活動，由於正是土芒果逐漸成熟期，當天太康綠隧將部分封路，邀請大小朋友免費採土檨仔，體驗難得田園野趣。

柳營區公所說，今年活動以「2023光芒閃耀 柳營女主角」為主軸，除推廣柳營在地產業特色，今年活動規劃有「攝影比賽」、「寫生比賽」、「芒果樹下野餐」等系列活動外，同時感謝各位無私奉獻家庭的母親。

公所指出，活動當日封路開放民眾免費採土檨仔（土芒果），當天現場還有曼陀林樂團演奏，民眾可以舖設野餐墊在綠意盎然的芒果樹下邊野餐邊欣賞美妙的音樂，讓人心曠神怡。另有街頭藝人折氣球、精彩舞蹈表演、親子闖關遊戲、免費水拓畫及奇幻泡泡體驗、奇美醫院免費健檢（需攜健保卡）及佑明百元優惠視障按摩體驗、農特產品展售及政令防災宣導。

柳營區長顏文穗表示，柳營區「查畝營自行車道」被民眾票選為全台15條最讚亮點自行車道，沿途經義士路綠色隧道、柳營尖山埤渡假村、德元埤荷蘭村、乳牛的家、吳晉淮音樂紀念館等知名景點，歡迎遊客騎單車認識柳營地方特色文化。

南市柳營太康綠隧芒果節周六將登場，部分綠隧封路免費開放採土芒果。圖／柳營區公所提供
南市柳營太康綠隧芒果節周六將登場，部分綠隧封路免費開放採土芒果。圖／柳營區公所提供

芒果 自行車

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