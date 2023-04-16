嘉市呼應地球日 低碳、雨怪、童玩遊趣正式啟動
每年4月22日「地球日」嘉義市政府環保局都會辦理一系列活動響應，呼籲低碳生活重塑簡單美好，今天在嘉義市新店社區舉辦首場開幕活動，市長黃敏惠與來賓一同宣布「嘉義市112年地球日–低碳×雨怪×童玩漫遊趣」正式啟動，「雨怪」原來指的是諸羅樹蛙，近年來新店社區復育有成，諸羅樹蛙成了環境指標。活動現場還有童玩手作及低碳市集，也預告系列活動如「綠生活農耕趣」及「微光教室」將正式展開。
黃敏惠表示，新店社區發展協會成立將近 10 年，除環境整治，更打造復育地方諸羅樹蛙、紅紋鳳蝶的生態環境，更合交趾陶工藝師推動各類藝文推廣計畫，提升社區環境美學，深耕環境教育，進而達到環境生態共生共榮、和諧發展的願景。黃敏惠將象徵拼圖貼在地球上呈現完整的美麗星球，為活動拉開序幕。
市府環保局表示， 今日活動結合社區文化特色，除了有小農低碳市集、及廢棄用童玩手作吸引大小朋友一同參與，還有「綠生活農耕趣」將帶領市民朋友到新店生態農場體驗種植及採收的樂趣，享受大自然田園鄉村的美好，「迎賓雨怪尋寶趣」則邀請大家到新店社區找尋迎賓諸羅樹蛙的蹤影，藉由響應地球日以「投資我們的星球」辦理系列活動，希望民眾透過參與及互動，體驗簡單低碳生活的美好，從而增進環保及永續意識，培養低碳生活習慣，淨零永續需要全體市民一起努力，讓淨零融入生活中進行生活轉型，亦期許環境教育扎根實踐環境保護。
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