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嘉市呼應地球日 低碳、雨怪、童玩遊趣正式啟動

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
現場吸引假日親子同遊，活動攤位前滿是排隊人潮。記者李宗祐／攝影
現場吸引假日親子同遊，活動攤位前滿是排隊人潮。記者李宗祐／攝影

每年4月22日「地球日」嘉義市政府環保局都會辦理一系列活動響應，呼籲低碳生活重塑簡單美好，今天在嘉義市新店社區舉辦首場開幕活動，市長黃敏惠與來賓一同宣布「嘉義市112年地球日–低碳×雨怪×童玩漫遊趣」正式啟動，「雨怪」原來指的是諸羅樹蛙，近年來新店社區復育有成，諸羅樹蛙成了環境指標。活動現場還有童玩手作及低碳市集，也預告系列活動如「綠生活農耕趣」及「微光教室」將正式展開。

黃敏惠表示，新店社區發展協會成立將近 10 年，除環境整治，更打造復育地方諸羅樹蛙、紅紋鳳蝶的生態環境，更合交趾陶工藝師推動各類藝文推廣計畫，提升社區環境美學，深耕環境教育，進而達到環境生態共生共榮、和諧發展的願景。黃敏惠將象徵拼圖貼在地球上呈現完整的美麗星球，為活動拉開序幕。

市府環保局表示， 今日活動結合社區文化特色，除了有小農低碳市集、及廢棄用童玩手作吸引大小朋友一同參與，還有「綠生活農耕趣」將帶領市民朋友到新店生態農場體驗種植及採收的樂趣，享受大自然田園鄉村的美好，「迎賓雨怪尋寶趣」則邀請大家到新店社區找尋迎賓諸羅樹蛙的蹤影，藉由響應地球日以「投資我們的星球」辦理系列活動，希望民眾透過參與及互動，體驗簡單低碳生活的美好，從而增進環保及永續意識，培養低碳生活習慣，淨零永續需要全體市民一起努力，讓淨零融入生活中進行生活轉型，亦期許環境教育扎根實踐環境保護。

嘉義市長黃敏惠致詞。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠致詞。記者李宗祐／攝影
新店社區發展協會理事長吳世傑暢談諸羅樹蛙復育過程。記者李宗祐／攝影
新店社區發展協會理事長吳世傑暢談諸羅樹蛙復育過程。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠將象徵拼圖貼在地球上呈現完整的美麗星球，為活動拉開序幕。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠將象徵拼圖貼在地球上呈現完整的美麗星球，為活動拉開序幕。記者李宗祐／攝影
啟動儀式後大合照。記者李宗祐／攝影
啟動儀式後大合照。記者李宗祐／攝影
活動現場原是台糖舊鐵道，周邊生態環境豐富。記者李宗祐／攝影
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嘉義 黃敏惠

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