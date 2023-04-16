嘉市呼應地球日 低碳、雨怪、童玩遊趣正式啟動

每年4月22日「地球日」嘉義市政府環保局都會辦理一系列活動響應，呼籲低碳生活重塑簡單美好，今天在嘉義市新店社區舉辦首場開幕活動，市長黃敏惠與來賓一同宣布「嘉義市112年地球日–低碳×雨怪×童玩漫遊趣」正式啟動，「雨怪」原來指的是諸羅樹蛙，近年來新店社區復育有成，諸羅樹蛙成了環境指標。活動現場還有童玩手作及低碳市集，也預告系列活動如「綠生活農耕趣」及「微光教室」將正式展開。

黃敏惠表示，新店社區發展協會成立將近 10 年，除環境整治，更打造復育地方諸羅樹蛙、紅紋鳳蝶的生態環境，更合交趾陶工藝師推動各類藝文推廣計畫，提升社區環境美學，深耕環境教育，進而達到環境生態共生共榮、和諧發展的願景。黃敏惠將象徵拼圖貼在地球上呈現完整的美麗星球，為活動拉開序幕。