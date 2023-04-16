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嘉縣175位模範生表揚 模範生林承翰感恩養父教導走正道

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣竹崎高中國中生林承翰獲模範生，感謝養父許智凱（左2）10年前經不斷努力，拿到監護權，在其關愛教育下，讓他走正道，教育好品德。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣竹崎高中國中生林承翰獲模範生，感謝養父許智凱（左2）10年前經不斷努力，拿到監護權，在其關愛教育下，讓他走正道，教育好品德。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣政府今天在創新學院表揚全縣共175位模範學生，由東榮國小陳昕玥及六嘉國中呂欣儒代表上台分享，並帶來鋼琴、陶笛的演奏；竹崎高中國中生林承翰是體育生，感謝養父許智凱10年前爭取拿到監護權，在其關愛教育下，讓他走正道。

縣長翁章梁表示，模範學生就是學生模範，每位模範生的榮耀，除了是學校教育的展現，更是父母辛苦培育的成果，期許每一位嘉義囝仔未來在各個領域都能嶄露頭角，相信嘉義一定會越來越好。

縣府今天表揚高中2位、國中34位、國小139位，共175位學生，並致贈每位模範學生客製化紀念杯，縣長更親自簽名鼓勵獲選學生；活動由寶貝樂團揭幕，及社口國小太鼓隊六年級學生帶來「展翅」鼓樂表演。

東榮國小陳昕玥表示，她的偶像是台語電音天后謝金燕，因謝出過嚴重車禍，仍不放棄演藝事業，堅持理想，讓她從心裡佩服；六嘉國中呂欣儒是學校的管樂隊，也是各項文學比賽的常勝軍，陶笛演出隱形的翅膀，希望學生們都可以成為更好的自己。

竹崎高中國中生林承翰是體育班生，善常田徑跨欄跑，對程式設計有興趣，將朝資訊科技項目邁進，他感謝養父許智凱10年前經不斷努力，拿到監護權，在其關愛教育下，讓他不走偏，走正道，更獲同學推薦獲選模範生。

茶山國小6年級安約珥是學校教師小幫手，不僅幫忙教導幼兒園及國小學弟妹品德，因父親安柏帆是鄒族揹工，一出門就近3周，而母親是居服員，在山區騎機車工作服務老人，車程遠都具危險，爸媽回家他都會主動擁抱，珍惜跟家人在一起的每一刻。

嘉義縣政府今天在創新學院表揚全縣共175位模範學生。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天在創新學院表揚全縣共175位模範學生。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣偏鄉茶山國小6年級安約珥獲模範生，因父親安柏帆是鄒族揹工，母親是布農族居服員，工作危險且辛苦，讓他更珍惜家人相聚時光。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣偏鄉茶山國小6年級安約珥獲模範生，因父親安柏帆是鄒族揹工，母親是布農族居服員，工作危險且辛苦，讓他更珍惜家人相聚時光。記者呂慧瑜／攝影

嘉義

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