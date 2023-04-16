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初選看板引戰？ 南市立委初選雙姝內戰再上演

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
民進黨立委南市一選區「內戰」越演越烈，立委賴惠員今控訴對手郭貞慧陣營侵門踏戶，帶頭違法在住處旁掛巨型看板。圖／讀者提供
民進黨立委南市一選區「內戰」越演越烈，立委賴惠員今控訴對手郭貞慧陣營侵門踏戶，帶頭違法在住處旁掛巨型看板。圖／讀者提供

初選看板引戰？民進黨南市立委第一選區雙妹內戰再上演，立委賴惠員不滿對手郭貞慧帶頭違法在住處旁排水溝掛上巨幅看板，抨擊這是「侵門踏戶」騷擾式手法。郭貞慧則回應，自始至終都是該地主無償提供空間懸掛，更出示賴本屆初選，就曾在前立委葉宜津服務處辦造勢活動，反批才是侵門踏戶的始祖。

民進黨台南市黨部日前針對一選區初選「內戰」，已呼籲雙方陣營節制，黨部今除重申，更強調，主要目標是贏得明年總統大選，若造成傷害，就算初選出線也不一定能獲勝。據知，賴惠員陣營明上午將前往台南地檢署新營辦公室提告郭貞慧陣營初選涉嫌抹黑出奧步，郭陣營預料也將回擊，雙方砲火恐越來越猛烈。

賴惠員今天在數十位左鄰右舍婆婆媽媽陪同開記者會，對於上情，賴惠員的公公說，只有流氓地痞才會毫無忌諱，甚至為特殊目的故意去激怒別人。

賴惠員說，郭貞慧在選區掛了超過500面看板，先不說巨額經費哪裡來？看板可以掛的地方很多，但是卻故意掛在競選對手家旁邊，擺明就是來「踹大門」。選舉選到無所不用其極，除蓄意抹黑，現在連流氓步數都用。最好笑的是，想參選公職的人，竟帶頭違法侵權，把看板架在公家排水溝上，枉顧公眾交通安全。

郭貞慧下午也發表三點聲明回擊：

第一，該看板自始至終都是地主無償提供空間，且是地主多次邀請，到最後表示將自行處理看板支持郭貞慧；賴惠員指責別人侵門踏戶前，是否該反省自己敦親睦鄰工作為何如此失敗？

第二，賴惠員自己就正是侵門踏戶始祖，三（四）年多前立委初選，故意選在立委葉宜津服務處門口辦競選造勢大會，有圖為證，說到侵門踏戶誰敢跟賴惠員比？

第三，溪北民眾都知道賴惠員看板鋪天蓋地，賴可能貴人多忘事，郭貞慧看板僅為賴的幾成而已，賴造謠之前，請先看一下溪北各大農會都被賴惠員公器私用、特權壓逼、掛滿看板，賴自己是看板大富翁還說別人看板多，除顛倒是非，還會什麼？

郭貞慧陣營出示4年前初選時，賴惠員就在前立委葉宜津服務處門口辦造勢活動，反批才是侵門踏戶的始祖。圖／讀者提供
郭貞慧陣營出示4年前初選時，賴惠員就在前立委葉宜津服務處門口辦造勢活動，反批才是侵門踏戶的始祖。圖／讀者提供

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