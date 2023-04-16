水墨與陶作對語 台南傑出藝術家巡迴展開幕

台南市政府文化局舉辦第8屆台南傑出藝術家全國巡迴展「清風←→懸念：林文嶽、楊慧華水墨陶作對語」，今天在台南文化中心開幕，6月、7月分別到台北、台中巡迴展出。

台南市長黃偉哲今天在台南文化中心舉辦的開幕儀式致詞表示，水墨畫和陶藝這2項看似不同的藝術領域，在這次巡迴展中兼容並蓄，毫無違和感接軌，展現2名藝術家功力，也感謝策展人成功大學藝術研究所名譽教授蕭瓊瑞用心規劃。

黃偉哲指出，接下來將迎接台南400年里程碑，希望能藉此藝術巡迴展，讓更多人看到台南藝文的細緻與深度，以及豐富文化底蘊。

台南市文化局提供資料指出，文化局自民國105年起將「台南出品」的藝術家如廖慶章、蘇小夢、陳志良、楊明迭等人作品，帶到全國各縣市巡迴展出，這次邀請的林文嶽、楊慧華都享有盛名。

台南市文化局指出，林文嶽來自白河，獨特的「白河白」與「關嶺青」融入白河的蓮蓬灰與關子嶺溫泉泥，發揚蓮鄉特色；楊慧華則是大內人，曾獲得「南瀛獎」、「南美獎」等大獎。

台南市文化局指出，巡迴展即日起至4月30日在台南文化中心展出後，6月16日巡迴至台北國父紀念館、7月22日在台中大墩文化中心展出。