雲林進入超高齡社會 成立工作坊將啟動智慧住宅

雲林縣到去年9月統計高齡人口占20%為全國第2，達到超高齡社會，另外還有近5萬名的身心障礙者，雲林縣輔具資源中心未雨綢繆，今邀產學、醫學科技界舉辦「智慧住宅設計工作坊」，探討如何透過設計與科技照護結合的可行性，期能打造適合高齡者居住的「智慧宅」，讓雲林朝智慧城市邁進。

這場由雲林輔具中心主辦的智慧住宅設計工作坊創設研討會，在雲林科技大學舉行，包括學者教授、科技老闆、室內設計師、建築師、醫療及數位醫療器材業者，齊聚一堂討論結合輔具和醫療打造「智慧宅」（smart house）的可行性。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林老年人口已逾13萬人超過20％全國排名第2，身心障礙者5萬名也列第4，未來高齡人口只會增加，照顧人力卻每況愈下，仰賴科技照護已勢在必行。

輔具中心主任黃劭瑋也指出，雲林是全國唯一整合輔具服務為單一窗口的縣市，且發展輔具的可近性服務系統，將來如能將各種科技輔具資材導入智慧宅，讓長者照護更完善。

因此，雲林縣輔具資源中心未雨綢繆推動「智慧住宅設計工作坊」的創設，以因應高齡展住所需，縣府表示，「智慧宅」除須具備環保、安全、便利等要素，期能利用疫後發展出來的遠端醫療包括線上課程、QR Code掃描等，將遠端醫療帶入生活，透過工作坊不同專業領域的激盪，探討智慧住宅設計與科技照護結合的可行性，發想出安全、智慧、舒適的住宅環境。

雲科大設計學院副教授張岑瑤也表示，雲林面臨超高齡化，很多前瞻規畫的難題，有賴產官學協力解決，甚至導入更貼近民眾的「智慧宅」，希望共同編織智慧宅的初步輪廓，因應未來高齡社會的生活需求。