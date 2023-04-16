快訊

日本黑鷹直升機墜海10天後 尋獲機體殘骸與5名隊員遺體

玖壹壹不藏了！ 揭茄子蛋阿斌失聲病況

鼓吹兒童擁槍權？美南達科他州長宣稱她2歲孫女已有手槍和步槍

雲林進入超高齡社會 成立工作坊將啟動智慧住宅

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林輔具中心邀產官學及醫療等不同領域專家研討開發智慧住宅的可行性。圖／雲林縣府提供
雲林輔具中心邀產官學及醫療等不同領域專家研討開發智慧住宅的可行性。圖／雲林縣府提供

雲林縣到去年9月統計高齡人口占20%為全國第2，達到超高齡社會，另外還有近5萬名的身心障礙者，雲林縣輔具資源中心未雨綢繆，今邀產學、醫學科技界舉辦「智慧住宅設計工作坊」，探討如何透過設計與科技照護結合的可行性，期能打造適合高齡者居住的「智慧宅」，讓雲林朝智慧城市邁進。

這場由雲林輔具中心主辦的智慧住宅設計工作坊創設研討會，在雲林科技大學舉行，包括學者教授、科技老闆、室內設計師、建築師、醫療及數位醫療器材業者，齊聚一堂討論結合輔具和醫療打造「智慧宅」（smart house）的可行性。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林老年人口已逾13萬人超過20％全國排名第2，身心障礙者5萬名也列第4，未來高齡人口只會增加，照顧人力卻每況愈下，仰賴科技照護已勢在必行。

輔具中心主任黃劭瑋也指出，雲林是全國唯一整合輔具服務為單一窗口的縣市，且發展輔具的可近性服務系統，將來如能將各種科技輔具資材導入智慧宅，讓長者照護更完善。

因此，雲林縣輔具資源中心未雨綢繆推動「智慧住宅設計工作坊」的創設，以因應高齡展住所需，縣府表示，「智慧宅」除須具備環保、安全、便利等要素，期能利用疫後發展出來的遠端醫療包括線上課程、QR Code掃描等，將遠端醫療帶入生活，透過工作坊不同專業領域的激盪，探討智慧住宅設計與科技照護結合的可行性，發想出安全、智慧、舒適的住宅環境。

雲科大設計學院副教授張岑瑤也表示，雲林面臨超高齡化，很多前瞻規畫的難題，有賴產官學協力解決，甚至導入更貼近民眾的「智慧宅」，希望共同編織智慧宅的初步輪廓，因應未來高齡社會的生活需求。

「科技始終來自於人」謝淑亞表示，期待工作坊從服務使用者的角度出發，以智慧家庭為核心打造「高齡友善城市」，讓長者住安心，子女在外更放心。

雲林達超高齡社會，結合留療科技，推動智慧住宅勢在必行。圖／雲林縣府提供
雲林達超高齡社會，結合留療科技，推動智慧住宅勢在必行。圖／雲林縣府提供
雲林輔具中心邀產官學及醫療等不同領域專家研討開發智慧住宅的可行性。圖／雲林縣府提供
雲林輔具中心邀產官學及醫療等不同領域專家研討開發智慧住宅的可行性。圖／雲林縣府提供

雲林

延伸閱讀

60多名身障者挑戰極限 騎乘自行車60多公里暢遊雲林

雲林砂石車一路搖搖晃晃 撞毀路旁告示牌又撞上分隔島

比流感疫苗更難催 雲林縣送禮催民眾接種COVID-19疫苗

全台首座布袋戲傳習中心在雲林 遠赴法國簽MOU

相關新聞

戰機遙滾區賞花旗木 嘉義水上辦文創市集憶夜市榮景

嘉義縣水上鄉粗溪村花旗木步道粉花盛開，地點因位在水上空軍基地的起降搖滾區，成為能獨家賞花又能看海鷗、黑鷹直升機及F16V...

四月來嘉賞桐花 體驗獨嘉鞦韆節

嘉義市牛稠溪畔圓林仔社區桐花盛開浪漫飛雪、獨嘉鞦韆節都在四月登場，市長黃敏惠邀請全國民眾4月22、23日周休二日來嘉義市...

南華大學大悲懺法會1700人齊聚 為星雲大師圓寂後首場

嘉義南華大學睽違2年的「佛光山百萬人興學大悲懺法會」為星雲大師圓寂後首場，昨天在校園正行中心登場，匯聚中、南區近1700...

台南三爺溪重汙染 2年追查抓到元凶

台南市三爺溪沿線工廠林立，環保署公布全台9大河川水質嚴重汙染測站，三爺溪包辦3站，是環保署列管嚴重汙染河川。環保局與環保...

雲林與法偶戲學院簽合作

全台第一座布袋戲傳習中心落腳雲林，將在2024年完工，縣長張麗善率縣府團隊到歐洲考察，昨天與法國高等偶戲學院簽署合作備忘...

月老廟聯誼太搶手 七夕再加場

台南市近3年結婚率比全國還低，台南市政府希望透過單身聯誼撮合良緣，與知名鹿耳門聖母廟合辦月老牽線單身聯誼，原本報名時間為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦