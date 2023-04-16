嘉義市林森東路10公尺護欄拖7年 總算完工
嘉義市林森東路394巷一段大排在公私產權爭議後住戶拆屋還地給公家機關，卻出現10多公尺的大排沒有護欄，附近住戶擔憂小朋友沒注意會掉落深溝，7年來大排整治工程遲遲未見興建，居民暫時利用廢棄紐澤西護欄保護，但總非長久之計，在里長鄭苡芹及市議員傅大偉奔走下，日前市府工務處完成施作，居民不再擔憂發生意外。
鄭苡芹說，以前附近居民疑占用到水利地興建房舍，拆屋還地後，巷弄裡突然多一片空地，然而緊鄰這片空地就是嘉義市主要的北排排水系統，雨季時水勢汹湧，平常深度也在3公尺以上，居民擔心會有小朋友不注意掉落的危險，找來廢棄的紐澤西護欄圍起來，但畢竟不是正規的護欄仍有安全上的疑慮，曾找過相關單位協助，但是一直沒有下文，短短的10多公尺護欄施作案，就這樣子一拖好幾年。
鄭苡芹和市議員傅大偉四處奔走下，日前終於獲得市府重視，今年4月初護欄完成，讓多年來居民的心頭之患終於得以解決。
市府工務處水利工程科表示，沿線進行中央排水治理工程，進行至這排水路時因為房屋密集，為了減低對居民的影響，一再評估用地範圍線，因用地取得、變更、治理工程等期程會拖得比較久，這段用地大部分是公有地，因此，評估後可以先行花費20多萬元施作完成。
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