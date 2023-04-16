戰機遙滾區賞花旗木 嘉義水上辦文創市集憶夜市榮景

嘉義縣水上鄉粗溪村花旗木步道粉花盛開，地點因位在水上空軍基地的起降搖滾區，成為能獨家賞花又能看海鷗、黑鷹直升機及F16V戰機起降環繞的賞花熱點；今天下午3點到晚上9點將舉辦文創市集，盼找回過往粗溪村夜市榮景。

4月全台各地進入花旗木粉海狂炸期，位在水上鄉粗溪村花旗步道，因與水上空軍基地僅隔一條道路，能同步賞花又賞戰機或直升機演練，成為許多戰機迷私藏景點秘境，今天下午將首辦文創市集到晚上9點。

水上鄉長林緗亭表示，粗溪村夜市是許多水上人的共同回憶，她也是逛這裡夜市長大的，粗溪村長曾龍興日前告訴她，想讓粗溪恢復以前夜市的熱鬧景象，於是她媒合了飛進夢想青銀創藝市集。

由粗溪村里辦公處與粗溪發展協會主辦、粗溪關帝君廟協辦文創市集，原本市集地點欲在關帝君廟廣場試辦，正值粗溪步道花旗木盛開，移至步道首辦粗溪文創市集，地方民眾期待今晚找回過去粗溪村夜市的美食美景回憶。