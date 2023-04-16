快訊

日本黑鷹直升機墜海10天後 尋獲機體殘骸與5名隊員遺體

玖壹壹不藏了！ 揭茄子蛋阿斌失聲病況

鼓吹兒童擁槍權？美南達科他州長宣稱她2歲孫女已有手槍和步槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戰機遙滾區賞花旗木 嘉義水上辦文創市集憶夜市榮景

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉粗溪村花旗木步道花盛開中，剛好位於水上空軍基地旁，幸運時能同步看直升機或F16V戰機演練。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上鄉粗溪村花旗木步道花盛開中，剛好位於水上空軍基地旁，幸運時能同步看直升機或F16V戰機演練。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣水上鄉粗溪村花旗木步道粉花盛開，地點因位在水上空軍基地的起降搖滾區，成為能獨家賞花又能看海鷗、黑鷹直升機及F16V戰機起降環繞的賞花熱點；今天下午3點到晚上9點將舉辦文創市集，盼找回過往粗溪村夜市榮景。

4月全台各地進入花旗木粉海狂炸期，位在水上鄉粗溪村花旗步道，因與水上空軍基地僅隔一條道路，能同步賞花又賞戰機或直升機演練，成為許多戰機迷私藏景點秘境，今天下午將首辦文創市集到晚上9點。

水上鄉長林緗亭表示，粗溪村夜市是許多水上人的共同回憶，她也是逛這裡夜市長大的，粗溪村長曾龍興日前告訴她，想讓粗溪恢復以前夜市的熱鬧景象，於是她媒合了飛進夢想青銀創藝市集。

由粗溪村里辦公處與粗溪發展協會主辦、粗溪關帝君廟協辦文創市集，原本市集地點欲在關帝君廟廣場試辦，正值粗溪步道花旗木盛開，移至步道首辦粗溪文創市集，地方民眾期待今晚找回過去粗溪村夜市的美食美景回憶。

林緗亭也說，她要加碼，只要遊客到到「李什麼的泡泡世界」攤位，向老闆show出拍攝的粗溪村花旗木照片並上傳臉書，可免費獲得一組免費泡泡體驗，共50組，歡迎民眾來水上粗溪村賞花逛市集。

嘉義縣水上鄉粗溪村花旗木步道花朵盛開美景。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上鄉粗溪村花旗木步道花朵盛開美景。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上鄉粗溪村花旗木步道花朵盛開，今天下午3點至晚上9點將首辦文創市集。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上鄉粗溪村花旗木步道花朵盛開，今天下午3點至晚上9點將首辦文創市集。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上鄉粗溪村花旗木步道花盛開中，剛好位於水上空軍基地旁，幸運時能同步看直升機或F16V戰機演練。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上鄉粗溪村花旗木步道花盛開中，剛好位於水上空軍基地旁，幸運時能同步看直升機或F16V戰機演練。記者呂慧瑜／攝影

夜市 賞花 文創

延伸閱讀

共軍戰備警巡告段落 共軍三型戰機仍北中南越中線挑釁

陸賞花經濟新熱潮 解鎖文創旅遊

影／花蓮今晨傳巨響疑是戰機音爆聲？ 空軍否認有相關

台灣東南海域出現共軍殲15戰機可能與共軍航艦有關

相關新聞

水墨與陶作對語 台南傑出藝術家巡迴展開幕

台南市政府文化局舉辦第8屆台南傑出藝術家全國巡迴展「清風←→懸念：林文嶽、楊慧華水墨陶作對語」，今天在台南文化中心開幕，...

戰機遙滾區賞花旗木 嘉義水上辦文創市集憶夜市榮景

嘉義縣水上鄉粗溪村花旗木步道粉花盛開，地點因位在水上空軍基地的起降搖滾區，成為能獨家賞花又能看海鷗、黑鷹直升機及F16V...

四月來嘉賞桐花 體驗獨嘉鞦韆節

嘉義市牛稠溪畔圓林仔社區桐花盛開浪漫飛雪、獨嘉鞦韆節都在四月登場，市長黃敏惠邀請全國民眾4月22、23日周休二日來嘉義市...

南華大學大悲懺法會1700人齊聚 為星雲大師圓寂後首場

嘉義南華大學睽違2年的「佛光山百萬人興學大悲懺法會」為星雲大師圓寂後首場，昨天在校園正行中心登場，匯聚中、南區近1700...

台南三爺溪重汙染 2年追查抓到元凶

台南市三爺溪沿線工廠林立，環保署公布全台9大河川水質嚴重汙染測站，三爺溪包辦3站，是環保署列管嚴重汙染河川。環保局與環保...

雲林與法偶戲學院簽合作

全台第一座布袋戲傳習中心落腳雲林，將在2024年完工，縣長張麗善率縣府團隊到歐洲考察，昨天與法國高等偶戲學院簽署合作備忘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦