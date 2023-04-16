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四月來嘉賞桐花 體驗獨嘉鞦韆節

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市圓林仔社區桐花盛開浪漫飛雪桐花。圖／嘉義市政府提供
嘉義市圓林仔社區桐花盛開浪漫飛雪桐花。圖／嘉義市政府提供

嘉義市牛稠溪畔圓林仔社區桐花盛開浪漫飛雪、獨嘉鞦韆節都在四月登場，市長黃敏惠邀請全國民眾4月22、23日周休二日來嘉義市，挑戰全高空盪鞦韆，再「桐」聚圓林仔社區賞花，來趟浪漫的社區小旅行。

傳承2百多年「嘉義市鞦韆節」已登錄為嘉義市「民俗」類文化資產。相傳清康熙年間疫病流行，玄天上帝顯聖指示搭鞦韆架進行儀式，果真消除瘟疫。信徒感念帝爺公，每逢閏年的農曆3月6日帝爺公聖誕千秋日，就以刺竹搭建鞦韆架辦理酬神祭典，而鞦韆架未使用一根釘子的技藝，更是令人讚嘆先人的巧思。市府於2008年發展宗教觀光，擲筊獲玄天上帝同意每年辦理，多年來已成為嘉義市重要知名節慶，更是一項需具備高度技巧的體育競技，今年刺激精彩高空盪鞦韆大賽活動將於4月22日周六登場。

市府民政處表示，活動當天武當山玄天上帝廟廟埕將架起12公尺高的鞦韆架，可以盪到5層樓高，分為單人組、雙人組，歡迎民眾組隊報名參加，誰能在最短時間內盪到最高，可獲得冠軍頭彩，前三名還有豐厚獎金。光路里長林昇賢說，現場也開放民眾報名，體驗驚險刺激的高空盪鞦韆，參與民眾都要遵從大會工作人員的指示，安全為上。

嘉義市後庄里圓林仔社區近日桐花綻放，雪白色花瓣佈滿樹梢，蜿蜒路上的朵朵雪白宛如「四月雪」，清雅可人，深獲攝影愛好者喜愛。圓林仔社區將於4月22、23日舉辦「幸福與你桐聚」桐花祭活動，安排賞花、市集、音樂表演及小旅行等活動，附近更有古亭畚、百年荔枝樹、順心園、幸福馬場、幸福山丘等豐沛自然及人文景觀，歡迎大家來圓林仔社區體驗豐富自然生態及浪漫氛圍，享受悠閒愜意假日時光。

市府提醒自行開車的民眾往幸福山丘方向行駛，於東義路566號入口看到交管人員指引，沿著標示即能到達汽車停車場停車，再搭乘接駁車至會場；騎乘機車的民眾往幸福山丘方向行駛，在看到百年荔枝樹的指示後，即能依照停車場標示方向，將機車騎至機車停車場，再步行前往。另外，高空盪鞦韆活動的停車場設於運三壘球場，也請民眾依交通指引停妥車輛，再步行至活動現場。

市府觀光新聞處建議民眾下載「愛嘉義APP」，一手掌握嘉義市公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位。再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘英倫風紅、黃，綠三線市區電動公車；或是租借Youbike，站點密集且前30分鐘免費（電輔車前30分鐘10元），暢遊嘉義市各大景點。

嘉義市牛稠溪畔圓林仔社區桐花盛開。圖／嘉義市政府提供
嘉義市牛稠溪畔圓林仔社區桐花盛開。圖／嘉義市政府提供
嘉義市鞦韆節海報。圖／嘉義市政府提供
嘉義市鞦韆節海報。圖／嘉義市政府提供
精彩刺激「嘉義市鞦韆節」。圖／嘉義市政府提供
精彩刺激「嘉義市鞦韆節」。圖／嘉義市政府提供
精彩刺激「嘉義市鞦韆節」。圖／嘉義市政府提供
精彩刺激「嘉義市鞦韆節」。圖／嘉義市政府提供
2023年嘉義市桐花祭「幸福與你桐聚」。圖／嘉義市政府提供
2023年嘉義市桐花祭「幸福與你桐聚」。圖／嘉義市政府提供

嘉義 停車場 桐花祭

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