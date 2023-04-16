鳳梨銷陸受阻 冰品業者收購製成義式冰淇淋助果農

中國大陸三月起停止台灣鳳梨輸入受阻，鳳梨產地價格暴跌至一台斤不到10元，果農憂心，台中市「塔拉朵義式冰淇淋」特別收購製成多樣化天然冰淇淋，助果農一臂之力。日曜天地OUTLET搭配業者促銷，5公升重量分享桶只要999元，歡迎大家採購。

塔拉朵冰品業者說明，近3年台灣農作物頻頻遭中國禁止進口，即使外銷主力轉往他國，也受規格、保存技術、及運輸成本等因素影響，速度趕不上水果新鮮風味的消逝。鳳梨更因雇工採收不敷成本，有高達 7成棄收。

塔拉朵冰品說，為了幫助農民並延長水果風味價值，塔拉朵透過義式冰淇淋的天然製成，讓新鮮水果原液化身為無添加香精色素的美味冰品，保存期限更可達18個月，大大延長一般新鮮水果僅能保存3至5天的生命。

日曜天地OUTLET說，活動即日起至5月14日，現場提供免費試吃，消費者可以依自身口味喜好購買。也可以在家下單付款後，選擇冷凍宅配或於活動期間內憑訂單編號現場取貨。

另外，大買家量販店針對政府普發6千元，推出「3000送3000」活動。即日起至4月23日，只要購買大買家禮券3千元，即送3千元分類滿額折價券。其中，大買家禮券相當於現金，無使用期間限制，還額外現拿總價值3千元優惠券。

分類滿額折價券包括水果滿2百元、生鮮肉品滿2百元、衛生紙滿5百元、奶粉滿5百元、機油滿5百元都可折1百元，和風扇滿8百元現折2百元等，另外還有烘焙熟食、米、安全帽、食用油、燈泡、水餃等眾多超殺折價券最低直接5折優惠，總價值高達3千元。每店限量3千份，送完為止。