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響應「422世界地球日」環保愛地球 南市辦二手好物市集

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲等人逛市集攤位聽取解說情形。圖／南市環保局提供
台南市長黃偉哲等人逛市集攤位聽取解說情形。圖／南市環保局提供

響應「422世界地球日」環保愛地球，台南市政府環保局今在市立圖書館永康總館舉辦「尋你所愛、愛你所擇」永續市集，擺設約30個攤位宣導，邀請市民朋友善用現有資源，減少廢棄物產生。

台南市長黃偉哲、市議員黃肇輝、朱正軒等人與會，一起推廣「守護地球、守護家園」淨零碳排行動。黃偉哲表示，南市府積極響應「422世界地球日」理念，推廣將廢棄物資源化，甚至變成大家喜愛的物品，邁向2050淨零轉型目標。

黃偉哲提到，環保局將藏金閣打造為漂亮的環境教育場所，歡迎全國民眾造訪。

環保局表示，此次永續市集邀集近30個攤位，包含二手物販賣、也有文創商品展售，期盼現場大小朋友能夠「尋你所愛、愛你所擇」展開永續好物的新生活，現場也透過綠生活行動宣言牆分享各自的環保小撇步，用行動響應「全民綠生活」，為地球盡一份心力。

環保局長許仁澤表示，「尋你所愛．愛你所擇」永續市集，有許多親子家庭擺設二手好物攤位，也有慈濟基金會環保攤位、水保局台南分局、國宅社區、龍崎社區的文創小品等特色攤位；環保局也設計環保闖關、環境教育繪本導讀活動，提倡延續物品壽命、循環利用、落實綠生活行動等。

環保局說，日常生活中隨手一個簡單小動作，都能對地球環境有所幫助；如攜帶環保杯、環保餐具、環保袋、吃在地食材、旅遊自備盥洗用具、搭乘大眾運輸工具，選購環保標章商品等，希望市民用行動愛地球。

「422世界地球日」環保愛地球， 南市辦二手好物市集，希望落實用行動愛地球。圖 ／南市環保局提供
「422世界地球日」環保愛地球， 南市辦二手好物市集，希望落實用行動愛地球。圖 ／南市環保局提供

黃偉哲 廢棄物 世界地球日

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