南華大學大悲懺法會1700人齊聚 為星雲大師圓寂後首場

嘉義南華大學睽違2年的「佛光山百萬人興學大悲懺法會」為星雲大師圓寂後首場，昨天在校園正行中心登場，匯聚中、南區近1700名道場信眾參加；教職員也帶領參與者校園導覽，參觀「禮敬緬懷創辦人星雲大師」紀念專區，讓大家看見南華大學的成長。

南華大學董事長慈惠法師、南華大學校長林聰明、副校長高俊雄、林辰璋副、李坤崇等一級主管出席，場面盛大；慈惠法師期許，校方持續發心護持辦大學，把智慧留給自己，把大學留給社會。

慈惠法師指出，星雲大師推動百萬人興學已有30年，至今超過一百萬人發心護持辦大學，是相當不容易也不可思議的事，大家每個月捐助100元，不只是出錢，更是弘揚大師辦教育的精神，廣結善緣、種福田。

百萬人興學大悲懺法會由佛光山副住持慧倫法師主法與開示，期勉大眾要將法會修持的清淨心，體現在生活中。佛光山功德主總會會長滿益法師感謝每人每月捐助100元，一同推廣、傳承星雲大師推動「百萬人興學」的理念。

南華大學駐校董事覺禹法師表示，這次不但是疫情解封後第一場「百萬興學大悲懺法會」，也是大師圓寂後的第一場，只要體會大師辦教育的精神，就能跟大師接心，在我們的生活中每個角落都有大師的慈心悲願。

林聰明表示，星雲大師一生弘揚人間佛教貢獻無可限量，其辦教育的精神更是令人欽佩與敬仰，感謝興學委員及功德主，長年來持續響應大師辦教育的理念，讓南華大學增建教學大樓及增設各項軟硬體設施，提供教師良好的教學環境，讓學生擁更優質的學習環境。