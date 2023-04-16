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南華大學大悲懺法會1700人齊聚 為星雲大師圓寂後首場

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
南華大學大悲懺法會，感恩百萬人功德主成就興學大願，昨天校長林聰明（中）、副校長林辰璋副（左3）、高俊雄（左2）、李坤崇（左1）率一級主管出席共襄盛舉。圖／南華大學提供
南華大學大悲懺法會，感恩百萬人功德主成就興學大願，昨天校長林聰明（中）、副校長林辰璋副（左3）、高俊雄（左2）、李坤崇（左1）率一級主管出席共襄盛舉。圖／南華大學提供

嘉義南華大學睽違2年的「佛光山百萬人興學大悲懺法會」為星雲大師圓寂後首場，昨天在校園正行中心登場，匯聚中、南區近1700名道場信眾參加；教職員也帶領參與者校園導覽，參觀「禮敬緬懷創辦人星雲大師」紀念專區，讓大家看見南華大學的成長。

南華大學董事長慈惠法師、南華大學校長林聰明、副校長高俊雄、林辰璋副、李坤崇等一級主管出席，場面盛大；慈惠法師期許，校方持續發心護持辦大學，把智慧留給自己，把大學留給社會。

慈惠法師指出，星雲大師推動百萬人興學已有30年，至今超過一百萬人發心護持辦大學，是相當不容易也不可思議的事，大家每個月捐助100元，不只是出錢，更是弘揚大師辦教育的精神，廣結善緣、種福田。

百萬人興學大悲懺法會由佛光山副住持慧倫法師主法與開示，期勉大眾要將法會修持的清淨心，體現在生活中。佛光山功德主總會會長滿益法師感謝每人每月捐助100元，一同推廣、傳承星雲大師推動「百萬人興學」的理念。

南華大學駐校董事覺禹法師表示，這次不但是疫情解封後第一場「百萬興學大悲懺法會」，也是大師圓寂後的第一場，只要體會大師辦教育的精神，就能跟大師接心，在我們的生活中每個角落都有大師的慈心悲願。

林聰明表示，星雲大師一生弘揚人間佛教貢獻無可限量，其辦教育的精神更是令人欽佩與敬仰，感謝興學委員及功德主，長年來持續響應大師辦教育的理念，讓南華大學增建教學大樓及增設各項軟硬體設施，提供教師良好的教學環境，讓學生擁更優質的學習環境。

星雲大師今年2月5日化世圓滿，南華大學特別在無盡藏圖書館設置「禮敬緬懷創辦人星雲大師」紀念專區，昨日法會後，校方帶領功德主參觀後，大家更欽佩大師辦教育的貢獻，並將持續發心護持百萬人興學，將大師辦教育的理念與精神發揚光大。

南華大學大悲懺法會，感恩百萬人功德主成就興學大願，董事長慈惠法師致詞。圖／南華大學提供
南華大學大悲懺法會，感恩百萬人功德主成就興學大願，董事長慈惠法師致詞。圖／南華大學提供
南華大學大悲懺法會昨天匯聚來自中南區道場信眾，近1700人參加，同霑法喜。圖／南華大學提供
南華大學大悲懺法會昨天匯聚來自中南區道場信眾，近1700人參加，同霑法喜。圖／南華大學提供
南華大學大悲懺法會，感恩百萬人功德主成就興學大願，校長林聰明致詞感謝功德主長年的護持。圖／南華大學提供
南華大學大悲懺法會，感恩百萬人功德主成就興學大願，校長林聰明致詞感謝功德主長年的護持。圖／南華大學提供
南華大學大悲懺法會，感恩百萬人功德主成就興學大願，由佛光山副住持慧倫法師主法與開示。圖／南華大學提供
南華大學大悲懺法會，感恩百萬人功德主成就興學大願，由佛光山副住持慧倫法師主法與開示。圖／南華大學提供

南華大學 星雲大師 法師

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