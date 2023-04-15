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《疫起》喚回SARS記憶 當年這公司招待防疫英雄看電影

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
匯竑國際股份有限公司今包場電影院招待防疫英雄看電影。圖／匯竑國際提供
匯竑國際股份有限公司今包場電影院招待防疫英雄看電影。圖／匯竑國際提供

以2003年SARS封院事件為背景的電影《疫起》上映中，曾在當年送出許多物資、以阿薩姆奶茶聞名的匯竑國際不忘響應，今天在雲林斗六環球中華影城包場，招待雲林警消醫護等防疫英雄觀賞。

《疫起》電影背景為2003年SARS封院事件，當時各界愛心資源紛紛湧入，以阿薩姆奶茶聞名的匯竑國際在當年也送出眾多物資支援，匯竑國際總經理林佳瑩表示，從人人談疫色變到如今從容抗疫，這條成功防疫之路，台灣走了20年。

20年前的SARS風暴，一夕間在台灣捲起了恐懼的浪潮，在這樣的恐懼之下，台灣人善良互助的天性沒有因此被掩蓋。匯竑當時響應社會公益捐贈補給物資，將公司生產的阿薩姆飲料產品送至院區，盡點微薄心力。

這幾年世界各國與台灣深受COVID-19疫情所苦，但台灣社會已比20年前茁壯，面對疫情，國人已能處變不驚。企業經營的原則也是如此，在企業力所能及，也要努力回饋社會公益。

雲林縣消防局副局長蕭哲明表示，這幾年的COVID-19疫情的防疫工作有賴各單位的協力配合，終於迎來疫情緩和的時刻，感謝這段期間社會各方的支援。

匯竑國際股份有限公司今包場電影院招待防疫英雄看電影。圖／匯竑國際提供
匯竑國際股份有限公司今包場電影院招待防疫英雄看電影。圖／匯竑國際提供

疫情 雲林 SARS 電影

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