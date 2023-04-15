422世界地球日 虎頭埤自行車入園享半價優惠
迎接一年一度的4月22日世界地球日，虎頭埤風景區邀大家一起來園區騎自行車，當日騎自行車入園者，可享入園半票40元，原價全票80元鼓勵遊客採取行動保護地球，共同支持環境永續。
觀光旅遊局代理局長林國華表示，虎頭埤風景區是個適合騎自行車的好地方，園區環湖道路約4.6公里，騎一圈大約花費15分鐘，沿途經過北岸歇腳亭、虎月吊橋、全齡式遊憩場、露營區、柳樹桂花巷、溢洪道、壩體道路，景色各有其獨特的美景，自行車更具備低碳、低耗能、低汙染的特性，除了能邊騎欣賞沿途風景之外，更可帶來身體健康促使人更快樂。
虎頭埤風景區管理處提醒，蟋蟀館即將營運到4月30日，館內除了蟋蟀完整生態更有老照片展，紅厝販賣店即將營業至4月16日(星期日)，近期即將開始進行工程，工期預計1年，為新化當地珍貴的文化資產。
虎頭埤風景區配合普發現金6000元優惠方案，平日可享每車200元入園(原價360元），期限至2023年6月30日止。
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