引人注目！ 全台50輛「58」賓士車隊齊聚雲嘉會香大會師

雲林縣古坑鄉濟聖宮緣濟公廟今天集合50輛車牌後2碼為「58」的信眾賓士車隊，載著40尊神尊，分別到義竹修緣禪寺、水上奉天宮濟公廟及斗六受天宮會香等展開會香大會師，所到之處讓人眼光為之一亮；主委王萬慶說，因濟公禪師情有獨鍾喝高粱58，才以賓士車牌後2碼58號，吸引信眾開車共襄盛舉。

王萬慶表示，6年前濟公禪師聖示從台北移到雲林縣古坑鄉建廟，經信眾同心協力在古坑現址興建完成，近年舉辦賓士58車隊到水上奉天宮濟公廟等濟公廟會香，從10幾輛到今年的50輛，儼然成為每年全台賓士車隊會香大會師。