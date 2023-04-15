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引人注目！ 全台50輛「58」賓士車隊齊聚雲嘉會香大會師

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
雲林縣古坑鄉濟聖宮緣濟公廟今集合50輛車牌後2碼為「58」賓士車隊，載著40尊神尊，在雲嘉展開會香大會師。圖／古坑濟聖宮緣濟公廟提供
雲林縣古坑鄉濟聖宮緣濟公廟今集合50輛車牌後2碼為「58」賓士車隊，載著40尊神尊，在雲嘉展開會香大會師。圖／古坑濟聖宮緣濟公廟提供

雲林古坑鄉濟聖宮緣濟公廟今天集合50輛車牌後2碼為「58」的信眾賓士車隊，載著40尊神尊，分別到義竹修緣禪寺、水上奉天宮濟公廟及斗六受天宮會香等展開會香大會師，所到之處讓人眼光為之一亮；主委王萬慶說，因濟公禪師情有獨鍾喝高粱58，才以賓士車牌後2碼58號，吸引信眾開車共襄盛舉。

王萬慶表示，6年前濟公禪師聖示從台北移到雲林縣古坑鄉建廟，經信眾同心協力在古坑現址興建完成，近年舉辦賓士58車隊到水上奉天宮濟公廟等濟公廟會香，從10幾輛到今年的50輛，儼然成為每年全台賓士車隊會香大會師。

濟聖宮緣濟公廟指出，廟方以推廣濟公道，以經濟、養生、道德三大根本為主軸，及一空悟師尊最喜愛喝的58高梁為靈感，由一群企業人士擁有共同興趣，集結58車牌車隊，一起開著58賓士車，展開進香之旅，推廣濟公道的熱情。

雲林縣古坑鄉濟聖宮緣濟公廟今集合50輛車牌後2碼為「58」賓士車隊，在雲嘉廟宇展開會大會師，引人注目。圖／古坑濟聖宮緣濟公廟提供
雲林縣古坑鄉濟聖宮緣濟公廟今集合50輛車牌後2碼為「58」賓士車隊，在雲嘉廟宇展開會大會師，引人注目。圖／古坑濟聖宮緣濟公廟提供
雲林縣古坑鄉濟聖宮緣濟公廟今集合50輛車牌後2碼為「58」賓士車隊，載著40尊神尊，在雲嘉展開會香大會師。圖／古坑濟聖宮緣濟公廟提供
雲林縣古坑鄉濟聖宮緣濟公廟今集合50輛車牌後2碼為「58」賓士車隊，載著40尊神尊，在雲嘉展開會香大會師。圖／古坑濟聖宮緣濟公廟提供
雲林縣古坑鄉濟聖宮緣濟公廟今集合50輛車牌後2碼為「58」賓士車隊，於雲嘉展開會大會師。圖／古坑濟聖宮緣濟公廟提供
雲林縣古坑鄉濟聖宮緣濟公廟今集合50輛車牌後2碼為「58」賓士車隊，於雲嘉展開會大會師。圖／古坑濟聖宮緣濟公廟提供

古坑 奉天宮 雲林

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