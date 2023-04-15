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賴清德首場信賴之友後援會台南成立

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
賴清德參選總統首場信賴台灣之友會，今天在台南市舉行，現場湧進上千支持者，支持者高喊「賴總統、當選」聲不絕於耳，非常熱鬧。記者劉學聖／攝影
賴清德參選總統首場信賴台灣之友會，今天在台南市舉行，現場湧進上千支持者，支持者高喊「賴總統、當選」聲不絕於耳，非常熱鬧。記者劉學聖／攝影

台南市「信賴台灣之友會」今天下午在永康桂田酒店舉辦，包括「台南醫療大聯盟」、「台南六師」聯合後援會都舉行成立大會。副總統賴清德大進場時沿途不時揮手，現場「賴總統、當選」聲不絕於耳，非常熱鬧，這是賴清德參選總統第一場大型造勢活動，民進黨台南市黨部與地區立委、市議員等各級民代以及支持民眾上千人到場表達支持。

民進黨主席賴清德已經獲黨正式提名為總統候選人，賴清德近日也勤走基層爭取選票，他今天回到台南出席台南市信賴台灣之友會成立大會，現場喊破千人參與，支持者高喊「總統勝選，國會過半」，氣氛熱烈。賴清德明天將前往宜蘭出席成立大會，接下來各地的信賴之友會將陸續成立，拉抬賴清德參選總統的聲勢。

賴清德參選總統首場信賴台灣之友會，今天在台南市舉行，現場湧進上千支持者，支持者高喊「賴總統、當選」聲不絕於耳，非常熱鬧。記者劉學聖／攝影
賴清德參選總統首場信賴台灣之友會，今天在台南市舉行，現場湧進上千支持者，支持者高喊「賴總統、當選」聲不絕於耳，非常熱鬧。記者劉學聖／攝影
賴清德參選總統首場信賴台灣之友會，今天在台南市舉行，現場湧進上千支持者，支持者高喊「賴總統、當選」聲不絕於耳，非常熱鬧。記者劉學聖／攝影
賴清德參選總統首場信賴台灣之友會，今天在台南市舉行，現場湧進上千支持者，支持者高喊「賴總統、當選」聲不絕於耳，非常熱鬧。記者劉學聖／攝影

賴清德 台南 民進黨

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