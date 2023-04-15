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台南月老「助脫單」單身聯誼太搶手 「敲碗」七夕加場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府民政與正統鹿耳門聖母廟首度合辦月老單身聯誼，報名熱門超乎預廟，廟方決定七夕加場並擴大舉辦。圖／正統鹿耳門聖母廟
台南市政府民政與正統鹿耳門聖母廟首度合辦月老單身聯誼，報名熱門超乎預廟，廟方決定七夕加場並擴大舉辦。圖／正統鹿耳門聖母廟

台南市政府與正統鹿耳門聖母廟5月21日在聖母廟月老殿合辦單身聯誼，對象是20歲至45歲設籍台南或在台南就業的男女，4月12日中午開放報名，原訂26日晚上6時截止，名額120人，男女各60人，但第1天男性報名就超過200多人，提前截止收件，女性在前晚6點多突破100多人後也提前關閉報名，熱門程度超乎預期。

廟方緊急公告「521我愛伊」鹿耳門月老聯誼活動已經截止報名，不到3天報名人數超標3倍，目前進入資格審核沒有問題後，依報名前後及意願，男、女各錄取60人，因報名太過熱烈，許多人「敲碗」要求加場，也有不少單位致電聖母廟希望合辦，廟方說規畫今年農曆七夕情人節再辦一場，也是會和公家單位合辦，且不限台南市，應會擴大到雲嘉南地區，細節還在討論中。

這場「尋愛大作戰」超乎預期搶手，都很令人意外，聖母廟表示，「因為月老很靈驗」！鹿耳門聖母廟從1980年代設月老殿後，就有很多人來求姻緣，1990年代開始有人還願，並寄來結婚照，累計至今編號已破6萬多對，今年還打造月老殿吸引更多男女來求姻緣，加上是和公部門合辦，民政局事先會審核報名者的資格，比起坊間舉辦的聯誼活動有保障，都是報名搶手的原因。

民政局統計近3年來台南市結婚率都低於全國，希望透過月老加持撮合良緣提高結婚率。

月老 台南 結婚

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