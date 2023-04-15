60多名身障者挑戰極限 騎乘自行車60多公里暢遊雲林

來自台中的視障天使協力車隊、雲林縣愛無礙協會風火輪車隊60多名身障者今天一同騎過西螺大橋，並暢遊西螺，一群人足足騎乘60多公里，挑戰自我極限，用行動證明「看不見、行動不便也能騎乘單車｣，沿途也遇到許多民眾加油打氣。

60多名身障者組成兩車隊，有肢體障礙行動不便者、視力功能不佳的視障者和腦性麻痺智障障礙者，每人依各自體能選用合適的行動輔具，有身障者自行車（手搖車）、雙人協力車、志工陪騎一般單車等。

雲林縣愛無礙協會理事長楊光遠表示，身障者在給予適度支持下協助，可以自主自由融入社會，平等參與社會，協會透過車隊活動和身障者和長者及志工們各地走讀，走進鄉鎮中，體驗運動的美好，也感受各地風情。

愛無礙協會前理事長陳明瑟說，不管什麼樣的身體特徵，每個人都想和一般人一樣享受閒暇騎車運動和休閒旅遊的時光，體驗努力騎乘、運動之後飆汗、喝水、追風、大笑的暢快感，能與好友一起探索、暢遊各景點，是人生一大樂事，愛無礙協會長期推展「不老無礙」的精神，就是鼓勵每個人不要自我設限，不要受年齡、身體功能或環境障礙限制，勇敢跨出來。