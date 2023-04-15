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60多名身障者挑戰極限 騎乘自行車60多公里暢遊雲林

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
來自台中的視障天使協力車隊、雲林縣愛無礙協會風火輪車隊60多名身障者今天一同騎過西螺大橋，並暢遊西螺，一群人足足騎乘60多公里，用行動證明「看不見、行動不便也能騎乘單車｣。圖／雲林縣愛無礙協會提供
來自台中的視障天使協力車隊、雲林縣愛無礙協會風火輪車隊60多名身障者今天一同騎過西螺大橋，並暢遊西螺，一群人足足騎乘60多公里，用行動證明「看不見、行動不便也能騎乘單車｣。圖／雲林縣愛無礙協會提供

來自台中的視障天使協力車隊、雲林縣愛無礙協會風火輪車隊60多名身障者今天一同騎過西螺大橋，並暢遊西螺，一群人足足騎乘60多公里，挑戰自我極限，用行動證明「看不見、行動不便也能騎乘單車｣，沿途也遇到許多民眾加油打氣。

60多名身障者組成兩車隊，有肢體障礙行動不便者、視力功能不佳的視障者和腦性麻痺智障障礙者，每人依各自體能選用合適的行動輔具，有身障者自行車（手搖車）、雙人協力車、志工陪騎一般單車等。

雲林縣愛無礙協會理事長楊光遠表示，身障者在給予適度支持下協助，可以自主自由融入社會，平等參與社會，協會透過車隊活動和身障者和長者及志工們各地走讀，走進鄉鎮中，體驗運動的美好，也感受各地風情。

愛無礙協會前理事長陳明瑟說，不管什麼樣的身體特徵，每個人都想和一般人一樣享受閒暇騎車運動和休閒旅遊的時光，體驗努力騎乘、運動之後飆汗、喝水、追風、大笑的暢快感，能與好友一起探索、暢遊各景點，是人生一大樂事，愛無礙協會長期推展「不老無礙」的精神，就是鼓勵每個人不要自我設限，不要受年齡、身體功能或環境障礙限制，勇敢跨出來。

愛無礙協會車隊從斗南田徑場到西螺大橋以及訪視關懷鄉鎮物資發放，甚至到西螺廟宇祈福、觀光工廠暢遊，全日來回大概60多公里，西螺鎮長廖秋萍、立委劉建國等人也到場為車友加油打氣。

來自台中的視障天使協力車隊、雲林縣愛無礙協會風火輪車隊60多名身障者今天一同騎過西螺大橋，並暢遊西螺，一群人足足騎乘60多公里，用行動證明「看不見、行動不便也能騎乘單車｣。圖／雲林縣愛無礙協會提供
來自台中的視障天使協力車隊、雲林縣愛無礙協會風火輪車隊60多名身障者今天一同騎過西螺大橋，並暢遊西螺，一群人足足騎乘60多公里，用行動證明「看不見、行動不便也能騎乘單車｣。圖／雲林縣愛無礙協會提供
來自台中的視障天使協力車隊、雲林縣愛無礙協會風火輪車隊60多名身障者今天一同騎過西螺大橋，並暢遊西螺，一群人足足騎乘60多公里，用行動證明「看不見、行動不便也能騎乘單車｣。圖／雲林縣愛無礙協會提供
來自台中的視障天使協力車隊、雲林縣愛無礙協會風火輪車隊60多名身障者今天一同騎過西螺大橋，並暢遊西螺，一群人足足騎乘60多公里，用行動證明「看不見、行動不便也能騎乘單車｣。圖／雲林縣愛無礙協會提供
來自台中的視障天使協力車隊、雲林縣愛無礙協會風火輪車隊60多名身障者今天一同騎過西螺大橋，並暢遊西螺，一群人足足騎乘60多公里，用行動證明「看不見、行動不便也能騎乘單車｣。圖／雲林縣愛無礙協會提供
來自台中的視障天使協力車隊、雲林縣愛無礙協會風火輪車隊60多名身障者今天一同騎過西螺大橋，並暢遊西螺，一群人足足騎乘60多公里，用行動證明「看不見、行動不便也能騎乘單車｣。圖／雲林縣愛無礙協會提供

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