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15處嘉義賞螢秘境公布 螢光量高峰期是這兩個時間點
嘉義縣山區春夏賞螢季到囉！今年受乾旱不雨影響，螢火蟲晚半個月才現蹤跡，山區旅宿業者推估4月下旬至5月初螢光量將達最密集；縣府今推薦瑞里、仁壽、里佳及光華等15處賞螢秘境、46家優質賞螢民宿及3款2日遊旅行路線，邀民眾4到6月到訪嘉縣賞螢趣。
縣長翁章梁表示，嘉義縣是擁有最多螢火蟲品種的縣市，螢火蟲俗稱「火金姑」，全球有2000多種、台灣約有60多種，國內最常見的是黑翅螢、山窗螢、黃緣螢等，而在阿里山上就有40多種，占比超過一半，嘉義螢火蟲品種可說是全台之冠。
翁章梁說，嘉義賞螢有獨特「螢河鐵道」美景，可在交力坪、水社寮、梨園寮等車站欣賞到；另擁「全齡友善賞螢步道」的竹崎鄉圓潭生態園區設置無障礙步道，是親子賞螢首推地點；而阿里山的來吉、樂野、里佳及茶山部落，無光害欣賞滿地飛舞螢光，他強調，看過一次絕對永生難忘。
遇見彩虹生態村業者黃彩虹表示，今年乾旱不雨螢火蟲晚半個月現蹤跡，目前量漸增多，已有遊客上山賞螢，預估4月下旬，5月初螢火蟲量會最多，她強調光害是營火蟲最大的傷害，提醒遊客賞螢手電筒要包紅玻璃紙、孩童禁穿發光鞋，及車燈嚴格管制停在賞螢區外，籲共同保育螢火蟲生態。
文觀局長徐佩鈴也規畫出，「白天賞花旗木、晚上賞夜螢、隔天走步道」2日遊程，推薦白天到竹崎賞粉紅花旗木，夜宿民宿，晚間跟著民宿主人賞螢，隔天再到山林步道享受森林浴；文觀局製作賞螢資訊懶人包，包括瑞里、仁壽、光華及里佳部落等15處賞螢秘境、46家優質賞螢民宿、免費導覽活動及3款2日遊的微旅行路線，詳見文觀局粉專。
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