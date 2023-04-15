奇美醫院跨業動員600人淨灘 觀夕平台清出410公斤垃圾

奇美醫療財團法人奇美醫院與奇美食品、玉山銀行和台糖長榮酒店，共同攜手響應4月22日世界地球日，今天號召近600位同仁及眷屬至安平區觀夕平台一帶淨灘，聯袂合作潔淨海灘，近3小時淨灘撿拾共410公斤垃圾，讓安平觀夕平台一帶恢復原有的美麗樣貌。

奇美醫院透過跨業合作為保護地球環境，善盡一份心力，同仁及眷屬充滿熱情的戴著手套、拿起垃圾袋，進行了近3個小時的淨灘行動，儘管天氣炎熱，但大家不放過任何角落，清出大量的寶特瓶、塑膠、保麗龍、煙蒂等垃圾，還發現玻璃瓶、鋁罐等危險垃圾，活動過後海灘煥然一新，參與同仁說，這些垃圾如果被民眾和孩子不小心踩到或碰到，恐會造成傷害。

今天淨灘現場，奇美醫療財團法人奇美醫院延續辦理「森森不息、開枝散葉」活動，提供150株樹苗供大家認養，讓環保永續概念可以傳達至各個角落；奇美食品並提供熱食，為淨灘的同仁及眷屬打氣和補充體力。

奇美醫院院長林宏榮表示，身為地球公民人人都有維護環境的義務，以微小的行動來牽動環境的每一個細節，奇美醫院長期推動綠色醫院，秉持「節能、創能、減碳」三大理念，落實執行環保政策，發展「永續健康低碳智慧醫院」。在每年員工健康促進活動中號召全院同仁參與淨灘、護林、植樹、農產品互惠等活動，貫徹環境保育。