快訊

哪些功能「安卓有、iPhone沒有」超麻煩？鄉民見三星內建2強大功能狂讚：真的很爽

奇美醫院跨業動員600人淨灘 觀夕平台清出410公斤垃圾

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
奇美醫療財團法人奇美醫院同仁與眷屬共同淨灘，從小就培養孩子的環保意識。圖／奇美醫院提供
奇美醫療財團法人奇美醫院同仁與眷屬共同淨灘，從小就培養孩子的環保意識。圖／奇美醫院提供

奇美醫療財團法人奇美醫院與奇美食品、玉山銀行和台糖長榮酒店，共同攜手響應4月22日世界地球日，今天號召近600位同仁及眷屬至安平區觀夕平台一帶淨灘，聯袂合作潔淨海灘，近3小時淨灘撿拾共410公斤垃圾，讓安平觀夕平台一帶恢復原有的美麗樣貌。

奇美醫院透過跨業合作為保護地球環境，善盡一份心力，同仁及眷屬充滿熱情的戴著手套、拿起垃圾袋，進行了近3個小時的淨灘行動，儘管天氣炎熱，但大家不放過任何角落，清出大量的寶特瓶、塑膠、保麗龍、煙蒂等垃圾，還發現玻璃瓶、鋁罐等危險垃圾，活動過後海灘煥然一新，參與同仁說，這些垃圾如果被民眾和孩子不小心踩到或碰到，恐會造成傷害。

今天淨灘現場，奇美醫療財團法人奇美醫院延續辦理「森森不息、開枝散葉」活動，提供150株樹苗供大家認養，讓環保永續概念可以傳達至各個角落；奇美食品並提供熱食，為淨灘的同仁及眷屬打氣和補充體力。

奇美醫院院長林宏榮表示，身為地球公民人人都有維護環境的義務，以微小的行動來牽動環境的每一個細節，奇美醫院長期推動綠色醫院，秉持「節能、創能、減碳」三大理念，落實執行環保政策，發展「永續健康低碳智慧醫院」。在每年員工健康促進活動中號召全院同仁參與淨灘、護林、植樹、農產品互惠等活動，貫徹環境保育。

奇美食品董事長宋光夫也說，減少海洋廢棄物一直都是全球關切議題，永續發展已成為國際間的共同目標，奇美食品近年來致力ESG政策，重視社會責任與環境保護，期待透過今日的淨灘行動，能喚醒社會更多的環保意識，留給下一代更乾淨、美好的生活環境。

奇美醫療財團人奇美醫院院長林宏榮(左)偕同太太共同淨灘，撿拾成果琳瑯滿目。圖／奇美醫院提供
奇美醫療財團人奇美醫院院長林宏榮(左)偕同太太共同淨灘，撿拾成果琳瑯滿目。圖／奇美醫院提供
奇美醫療財團法人奇美醫院與奇美食品、玉山銀行和台糖長榮酒店(台南)，聯袂合作潔淨海灘，盼以跨行業合作的實際行動，喚起大家對環保環境的重視，為保護地球環境，善盡一份心力。圖／奇美醫院提供
奇美醫療財團法人奇美醫院與奇美食品、玉山銀行和台糖長榮酒店(台南)，聯袂合作潔淨海灘，盼以跨行業合作的實際行動，喚起大家對環保環境的重視，為保護地球環境，善盡一份心力。圖／奇美醫院提供
台糖長榮酒店(台南)同仁們以行動守護這片土地及生活環境。圖／奇美醫院提供
台糖長榮酒店(台南)同仁們以行動守護這片土地及生活環境。圖／奇美醫院提供
台糖長榮酒店總經理鄭東波以行動守護這片土地及生活環境。圖／奇美醫院提供
台糖長榮酒店總經理鄭東波以行動守護這片土地及生活環境。圖／奇美醫院提供
奇美醫療財團法人奇美醫院首席醫療副院長田宇峯(中)偕同太太和孩子共同淨灘。圖／奇美醫院提供
奇美醫療財團法人奇美醫院首席醫療副院長田宇峯(中)偕同太太和孩子共同淨灘。圖／奇美醫院提供
奇美醫療財團法人奇美醫院醫療副院長郭行道(右)與醫務秘書陳奇祥攜手淨灘，此次的淨灘撿拾成果琳瑯滿目。圖／奇美醫院提供
奇美醫療財團法人奇美醫院醫療副院長郭行道(右)與醫務秘書陳奇祥攜手淨灘，此次的淨灘撿拾成果琳瑯滿目。圖／奇美醫院提供
淨灘現場，奇美醫療財團法人奇美醫院延續辦理「森森不息、開枝散葉」活動，提供150株樹苗供大家認養，讓環保永續概念可以傳達至各個角落。圖／奇美醫院提供
淨灘現場，奇美醫療財團法人奇美醫院延續辦理「森森不息、開枝散葉」活動，提供150株樹苗供大家認養，讓環保永續概念可以傳達至各個角落。圖／奇美醫院提供

淨灘 奇美醫院 美食

延伸閱讀

影／睽違10年...基隆港驚見巨大黃色小鴨 民眾驚奇、港公司了解中

野柳地質公園250學生淨灘 小朋友：寶特瓶真的太多了

柳營奇美牙醫巡迴車啟動 開進台南大內曲溪駐診

禍不單行！中山高南下麻豆戰備道5車追撞 4人送醫

相關新聞

台南月老太威 單身聯誼報名搶手 廟方急關表單停止報名

台南市政府和正統鹿耳門聖母廟合辦月老牽線單身聯誼，第1天就有超過200名男性報名後緊急喊卡，女性報名也在昨晚滿100人後...

奇美醫院跨業動員600人淨灘 觀夕平台清出410公斤垃圾

奇美醫療財團法人奇美醫院與奇美食品、玉山銀行和台糖長榮酒店，共同攜手響應4月22日世界地球日，今天號召近600位同仁及眷...

乾旱缺水桑椹提早半個月採收 嘉義義竹產區果實甜度增

嘉義縣義竹鄉為桑椹產地，種植面積近20公頃達1萬株，今年缺水嚴重，但相對甜度增，桑椹提早半個月進入採收期尾聲，目前一盤3...

比流感疫苗更難催 雲林縣送禮催民眾接種COVID-19疫苗

COVID-19流感化，中央疫情指揮中心宣布COVID-19疫苗未來將比照流感疫苗，每年施打一次，希望在四月底前每人都能...

嘉義市桐花祭下周登場 聯外東義路拓寬工程還在做 民憂打結

嘉義市後花園、後庄里圓林仔社區雪白桐花，隨風飛舞，有如4月雪，市府與客家協會下周周休假日，舉辦桐花祭，碰上聯外道路東義路...

台南市立安南醫院小池塘乾涸水族死 院方：是滯洪池

台南市立安南醫院大門前與左側有兩個小池塘，當年開幕時滿滿的池水、還有許多水生動植物，吸引就醫民眾、家屬在旁納涼；不過門前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦