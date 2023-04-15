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乾旱缺水桑椹提早半個月採收 嘉義義竹產區果實甜度增

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣義竹鄉桑椹種植面積近20公頃，達1萬株，今年缺水嚴重，提早半個月進入採收期尾聲，目前一盤3.5台斤產地價約120元。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉桑椹種植面積近20公頃，達1萬株，今年缺水嚴重，提早半個月進入採收期尾聲，目前一盤3.5台斤產地價約120元。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣義竹鄉為桑椹產地，種植面積近20公頃達1萬株，今年缺水嚴重，但相對甜度增，桑椹提早半個月進入採收期尾聲，目前一盤3.5台斤產地價約120元，日產3萬台斤；今天公所第3年在溪洲村鳳山宮舉辦桑椹文化推廣活動，邀日本官方授權救援小英雄波力及安寶站台，湧入2500人到場，空前盛況。

縣長翁章梁、鄉長黃政傑、立委翁重鈞及縣議員翁聰賢、黃金茂等人出席，見現場擠滿千名親子人潮感到震驚，直說卡通人物魅力之大；翁章梁表示，公所強力推動採無毒有機栽種的義竹桑椹產業在全國的知名度，盼下一步大力發展桑椹加工品及生鮮蔬果，讓消費者馬上享用及養生，未來將成為最重要賣點。

黃政傑表示，義竹桑椹產量算全台最大宗，今年雖雨水少，但桑椹糖度相對提高，價值較往年來說持平，而地區桑樹栽種特色是種在農田周邊，整塊農田的相對罕見，所以桑農採收桑椹較辛苦，今年第3年辦桑椹推廣，邀請救援小英雄卡通站台，可看到小朋友帶著父母或阿公阿嬤來參加，藉此吸引更多人了解地方農特產。

桑椹銀行班長柯宗志表示，今年乾旱缺雨，導致產季提早在4月中旬，進入4分之1採收尾聲，往年採收期是到4月底，而水不足，造成桑葉未長，果實先長，晚上無法接露水成長，長不好，可說是20年來產量最差，平均減產3成。

柯宗志說，今年收成不佳，目前一盤3台斤半產地價約80至120元間在浮動，因缺貨搶貨源，需求量增，前天再度漲回高點120元，農民前幾日見跌價擔憂虧損，還好立即漲回，笑顏漸開。

柯宗志指出，義竹鄉以溪洲、東後寮部落為桑椹主產區，種植近1萬株，1株約產100台斤，30天採收期，每日產量達3萬台斤，雖老農漸凋零，近年有新住民及返鄉青年開始投入，相信只要價格好，農民就會持續耕作採收。

活動廣場擠滿30攤位人潮洶湧，有免費桑椹冰棒、桑椹汁、桑椹酥供民眾品嘗，體驗農園採桑果及製作桑椹餅乾隊伍，更是排滿親子人潮；地方耆老見那麼多人前來，直說沒見過村莊如此被塞爆，也對地方推廣桑椹產業信心大增。

嘉縣義竹鄉桑椹種植面積近20公頃，達1萬株，今年缺水嚴重，提早半個月進入採收期尾聲，目前一盤3.5台斤產地價約120元。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉桑椹種植面積近20公頃，達1萬株，今年缺水嚴重，提早半個月進入採收期尾聲，目前一盤3.5台斤產地價約120元。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉公所今天在溪洲村鳳山宮舉辦桑椹文化活動，製作桑椹餅乾吸引親子人潮。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉公所今天在溪洲村鳳山宮舉辦桑椹文化活動，製作桑椹餅乾吸引親子人潮。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉公所今天在溪洲村鳳山宮舉辦桑椹文化活動，採桑椹體驗吸引親子排隊人潮。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉公所今天在溪洲村鳳山宮舉辦桑椹文化活動，採桑椹體驗吸引親子排隊人潮。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉公所今天在溪洲村鳳山宮舉辦桑椹文化活動，採桑椹體驗吸引親子到田裡體驗採果樂。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉公所今天在溪洲村鳳山宮舉辦桑椹文化活動，採桑椹體驗吸引親子到田裡體驗採果樂。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉公所今天在溪洲村鳳山宮舉辦桑椹文化活動，邀救援小英雄波力及安寶站台，湧入2500人到場，空前盛況。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉公所今天在溪洲村鳳山宮舉辦桑椹文化活動，邀救援小英雄波力及安寶站台，湧入2500人到場，空前盛況。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉公所今天在溪洲村鳳山宮舉辦桑椹文化活動，縣長翁章梁（左7）及立委翁重鈞（右8）等人出席，湧入2500名民眾到場，空前盛況。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉公所今天在溪洲村鳳山宮舉辦桑椹文化活動，縣長翁章梁（左7）及立委翁重鈞（右8）等人出席，湧入2500名民眾到場，空前盛況。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉公所今天在溪洲村鳳山宮舉辦桑椹文化活動，鄉長黃政傑（左）接手第3年的桑椹文化節，活動吸引破2千名親子到場參與。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉公所今天在溪洲村鳳山宮舉辦桑椹文化活動，鄉長黃政傑（左）接手第3年的桑椹文化節，活動吸引破2千名親子到場參與。記者呂慧瑜／攝影

日產 卡通 黃政傑

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