比流感疫苗更難催 雲林縣送禮催民眾接種COVID-19疫苗

COVID-19流感化，中央疫情指揮中心宣布COVID-19疫苗未來將比照流感疫苗，每年施打一次，希望在四月底前每人都能打完今年第一劑，雲林縣為此設置26場快打站，甚至各地還加碼贈送禮物催打，但截至四月第一周，也只有3萬人完成接種，基層人員坦言COVID-19疫苗比流感疫苗更難催打，憂心天氣越來越熱，民眾接種意願恐怕只降不升。

雲林縣副縣長謝淑亞今天到莿桐鄉衛生局快打站，了解與關心莫德納BA.4/5次世代疫苗施打情形，她表示，除原各合約院所持續提供疫苗施打外，縣長張麗善指示衛生局，自3月15日起陸續在20個鄉鎮設立26個場次的快打站，提供鄉親便利又快速的施打管道，目前已進行超過一半的場次，呼籲民眾多利用快打站就近就地接種疫苗，提升自我免疫力。

雲林縣衛生局基層人員表示，依照中央的政策指示，希望四月底前每人都能出來完成今年第一劑，若以雲林縣6歲以上人口計算，至少目標2成要12萬人完成接種，但目前全縣莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗只施打3萬多劑，尤其天氣溫暖更會影響民眾接種意願，「真的比流感疫苗還不好催打」。