嘉義市桐花祭下周登場 聯外東義路拓寬工程還在做 民憂打結

嘉義市後花園、後庄里圓林仔社區雪白桐花，隨風飛舞，有如4月雪，市府與客家協會下周周休假日，舉辦桐花祭，碰上聯外道路東義路拓寬，交通問題引發民代及居民疑慮，市府民政處說，廠商趕工，活動會安排接駁車、規畫停車場，改善交通不便。

「哇！東義路拓寬未完工，路面坑洞高低不平，怎麼辦桐花祭？」周休假日許多遊客前往賞油桐花，看到聯外交通還在施工，擔心下周休活動交通阻礙。在地居民希望市府加快施工，未完工也要做好交通規畫。

市議員鄭光宏日前到圓林仔賞花，拍宣導片貼臉書，他說，聯外東義路拓寬中，交通不便，他要求市府桐花祭前，做好交通安排規畫，包括空停車空間、指示牌等，方便遊客賞花遊購行。

民政處說，已舉行跨局處會議，要求包商趕工，拓寬路面的一半先舖柚油，方便車輛行駛，牛稠溪旁規畫停車場，安排接駁車接送遊客，桐花祭前會做好完善準備。

每年4月桐花盛開，宛如為青山綠林點綴上白雪，遊客漫步桐花樹下，感受浪漫幸福，是嘉義最佳觀賞桐花景點。幸福山丘主人陸海鎮說，目前花況開5成，園區內約30棵桐花、社區總數大約百棵。

市府與客家協會舉辦的桐花祭「幸福與你桐聚」活動，下周周休22、23日上午10點至下午5點，在圓林仔社區幸福山丘草坪，市府辦花樹下不插電音樂會開幕，邀客家歌手接力不插電音樂演唱。客家協會歌謠班23日下午2點半演出客家民謠歌曲。