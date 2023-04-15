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台南市立安南醫院小池塘乾涸水族死 院方：是滯洪池

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市立安南醫院區小池塘乾涸，水族死亡。院方表示那是滯洪池不是景觀池。圖／讀者提供
台南市立安南醫院區小池塘乾涸，水族死亡。院方表示那是滯洪池不是景觀池。圖／讀者提供

台南市立安南醫院大門前與左側有兩個小池塘，當年開幕時滿滿的池水、還有許多水生動植物，吸引就醫民眾、家屬在旁納涼；不過門前池塘一個已乾涸數年，較大的也快見底，小魚被野鳥吃掉大的張口在水面呼吸奄奄一息，有社區民眾、病患希望能「加點水護生」，也讓醫院景觀好一點。不過院方總務處表示，這兩個是「滯洪池」，是用來防洪，不能加水，「裡面也沒有魚」。

反映的民眾質疑，一旁就是安順大排水圳，兩個水池一個長寬僅幾公尺，一個十幾公尺長、深兩3公尺，真的是滯洪池嗎？不知道有什麼防洪作用？

且「當初醫院開幕時也很久沒下雨、池水就是滿的還種水生植物，院方還將廢水排放口設在池塘上，還說魚蝦都活得好好的，「證明我們醫院排的廢水都是無毒符合放流水標準」，現在水族因缺氧不斷在水面垂死張口、或被鳥類吃掉，搶救生命的醫院這樣的說法讓人感覺怪怪的」。

院方得知有民眾反映池塘乾涸，起先表示可以商請市府就近取用一些附近永康再生水場的回收水應急；不過後來主管的總務處表示，那2個池塘醫院規畫的「滯洪池」非生態池，是為了「下雨的時候能夠引水，避免淹水，平常乾枯時我們不能注入水」。

院方表示，目前還有水的那個，是因地勢較低，「裡面有地下滲出的地下水，還有水的池塘會如何，氣象預報最近可能下雨「先看最近的天氣再來決定吧」。

附近民眾則說，之前幾次豪大雨，園區周遭路面都積水，但是很快就排到一旁的安順大排，沒想到這兩個周遭種樹的園區小池塘竟然是「滯洪池」，以為是院方的綠化景觀池。對此院方表示，院對醫院周邊景觀非常重視，但這是滯洪池，民眾誤以為這是景觀池，也謝謝民眾的提醒。

台南市立安南醫院區小池塘乾涸，水族死亡。院方表示那是滯洪池不是景觀池。記者周宗禎／攝影
台南市立安南醫院區小池塘乾涸，水族死亡。院方表示那是滯洪池不是景觀池。記者周宗禎／攝影

滯洪池 野鳥

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