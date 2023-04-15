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最美山林燈節被世界看到 台南龍崎空山祭奪iF設計獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府文化局舉辦的龍崎光節「空山祭：惡地伏流」，以藝術家兼策展人辛綺的「光洞」鐘乳石洞的視覺為主軸，在全球逾萬件參賽作品中脫穎而出，勇奪德國iF設計獎─文化展覽類殊榮，讓最美山林燈節閃耀國際。圖／文化局提供
台南市政府文化局舉辦的龍崎光節「空山祭：惡地伏流」，以藝術家兼策展人辛綺的「光洞」鐘乳石洞的視覺為主軸，在全球逾萬件參賽作品中脫穎而出，勇奪德國iF設計獎─文化展覽類殊榮，讓最美山林燈節閃耀國際。圖／文化局提供

擁有設計界奧斯卡獎之稱的德國iF設計獎（iF Design Award），2023得獎名單揭曉，台南市政府文化局於龍崎區舉辦的第三屆龍崎光節「空山祭：惡地伏流」，以藝術家兼策展人辛綺的【光洞】鐘乳石洞的視覺為主軸，於全球逾萬件參賽作品中脫穎而出，勇奪德國iF設計獎─文化展覽類殊榮，讓最美山林燈節閃耀國際。

文化局指出，每年吸引全球眾多設計好手同場競技的「iF 設計獎」（iF Design Award），今年共有來自56個國家地區，近1萬1千件參賽作品，第3屆龍崎光節「空山祭：惡地伏流」在全球逾萬件參賽作品中脫穎而出，藝術家兼策展人辛綺的光洞鐘乳石洞的視覺為主軸，帶出該年缺水及疫情封鎖的等待議題，深入探究在「活動被壓抑的時代，人們如何儲存能量，如伏流般醞釀新的生機」。

文化局表示，「龍崎光節：空山祭」是台南市府在龍崎區首次舉辦的大型藝術活動，以虎形山公園為基地，展出由藝術家與社區居民、生活環境互動交流、共創的裝置藝術作品。策展人陳雋中、辛綺，希望透過藝術能量介入龍崎，為這個台南市人口數最少，且高齡老化嚴重的行政區帶來源源不絕的生命力。

龍崎具有國際級珍貴的泥岩惡地質環境、保留完整的竹林生態、在地特色的竹工藝產業等極為特殊的文化底蘊。展覽表面運用「空山」此衝擊性字眼呈現人們對偏鄉的刻板印象，實則希望透過藝術手法串連，讓龍崎深厚的文化底蘊及豐富的自然生態在展區內處處「可見」。歷屆以來，透過光影藝術深入議題，每年均吸引逾10萬人次參與。

2024年台灣燈會在台南及台南400等有眾多大型活動，「龍崎光節：空山祭」也將在今年12月底帶著全新的主題及作品於龍崎區虎形山公園再度回歸，文化局攜手青年藝術團隊、在地社群及民間企業的力量，重現由光景藝術打造而成的夢幻山林秘境。

台南 文化局

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