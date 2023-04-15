新營南瀛綠都心寵物運動公園啟用 黃偉哲帶狗同樂

台南市新營區「南瀛綠都心寵物運動公園」今天揭牌啟用。市長黃偉哲帶愛犬黑妞亮相，體驗闖關活動，期盼市民帶著寵物們來公園「一同共創美好回憶」。

動保處配合啟用舉辦「寵物運動趴」：結合動保宣傳、疫苗接種及寫真速繪等活動，還有狗兒闖關比賽，中大型犬Ａ型跳板及獨木橋速度賽，小型犬直線跑道障礙賽。

動保處說，獎項多，吸引許多民眾參加，現場闖關活動熱血沸騰，加油聲此起彼落，中大型犬飼主無不拚勁全力帶著自己的愛犬努力奔跑；小型毛小孩們則努力克服障礙賽所有誘惑投奔飼主懷抱，在攤位區民眾精心幫寵物裝扮開心與寵物合影，許多飼主開心與寵物共創美好的回憶。

黃偉哲表示，希望藉設置寵物運動公園，提供市民適合與寵物、親子活動的安全空間，這是台南市第二座，市府會繼續尋覓適合場址，開闢新的寵物運動公園，打造台南成為動物友善城市。

動保處表示，南瀛綠都心平時就是許多市民喜愛的運動場域，新設的寵物運動公園分為大、小型犬運動區域，外圍設有圍籬，飼主可以放開牽繩讓毛小孩在園區內盡情奔跑，園區設有寵物飲水設施及洗手台、提供狗便袋垃圾桶，方便飼主直接裝水給毛小孩飲用及隨時清潔狗便。