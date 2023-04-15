影／驚喜補捉阿里山小火車「櫻吹雪」盛況 攝影達人超震撼

阿里山國家森林遊樂區染井吉野櫻近日開始凋謝，漫天飛舞的「櫻吹雪」令人驚艷；阿里山攝影達人黃源明日前拍沼平線森鐵經過，恰巧一陣風突吹來，幸運記錄30年首度補捉到的即時美景，直言當下的震撼到現在都猶如在眼前。

最美的櫻花，是在開始凋謝之後，黃源明表示，前天在沼平公園拍攝小火車通過染井吉野櫻畫面時，沒想到，突然刮起一陣風，現場遊客一陣騷動，立即切換到錄影模式，記錄下阿里山難得一見的「櫻吹雪小火車」，當下的震撼到現在都猶如在眼前。

黃源明說，櫻吹雪景象，應該每年都會有，只是看到時，往往都是來不及拍攝，他在阿里山攝影記錄30多年，遇到「櫻吹雪」的機會並不多，更別說是小火車的櫻吹雪，這回不僅第一次記錄到明顯的櫻吹雪影片，還有小火車入鏡，真的太幸運了。