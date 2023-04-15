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飼主毛小孩同樂 南瀛綠都心寵物運動公園啟用

中央社／ 台南15日電

台南市南瀛綠都心寵物運動公園今天揭牌啟用，這是台南第二座寵物運動公園，台南市長黃偉哲也帶著愛犬「黑妞」亮相，共同見證飼主和毛小孩同樂時光。

黃偉哲今天帶著愛犬「黑妞」出席南瀛綠都心寵物運動公園揭牌啟用儀式，這座公園位於新營區，也是全市第二座寵物運動公園，第一座在安平區。

黃偉哲希望南瀛綠都心寵物運動公園提供市民、寵物、及親子活動的安全空間，未來市府將再尋覓適合場址，開闢新的寵物運動公園，打造動物友善城市。

台南市政府發布新聞稿指出，南瀛綠都心寵物運動公園分為大型犬、小型犬運動區域，設有圍籬，飼主可放開牽繩讓毛小孩盡情奔跑，另有寵物飲水設施及洗手台、狗便袋垃圾桶，方便飼主直接裝水給毛小孩及清潔狗便。

此外，寵物運動公園更設置跳板及獨木橋等設施供毛小孩遊玩，座椅設計成狗腳掌、狗骨頭等造型，入口意象使用台南市動保處吉祥物「豆哥與凱娣」公仔，整體營造出活潑可愛感覺，讓飼主跟毛小孩放鬆心情，釋放壓力，增進身心健康。

寵物 運動

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