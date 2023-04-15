全台首座布袋戲傳習中心在雲林 遠赴法國簽MOU

全台第一座布袋戲傳習中心落腳雲林，將於2024年完工，雲林縣長張麗善率縣府團隊到歐洲考察，昨與法國高等偶戲學院簽署合作備忘錄（MOU），未來縣府將與法國高等偶戲學院進行學術、出版、策展、演出、偶戲節等合作交流，借鏡國際經驗，讓布袋戲在國際發光。

雲林為布袋戲原鄉，縣內有完整的洲派、閣派布袋戲發展系統，並擁有全國最多的127團布袋戲立案演藝團體及布袋戲片場，為保存布袋戲產業及技藝，推動布袋戲及偶戲產業發展，雲林縣政府規劃興建布袋戲傳習中心，興建工程已於2021年3月動工，預計2024年完工。

張麗善表示，未來雲林將推動以布袋戲為主題的國家級之文化生活產業園區，打造雲林縣新的文化休憩體驗空間及觀光產業推展樞紐。

張麗善表示，高等偶戲學院擁有完整的偶戲劇院、工作室、排練室、裁縫等全方位系統培訓的國立教育機構，也是法國第一所、唯一有對偶戲藝術培訓的地方。

縣府文化觀光處長陳璧君說，布袋戲文化是台灣第一意象，也是最好的國民外交，此次在布袋戲傳習中心啟用前，與法國高等偶戲學院簽署MOU，是要在人才培育與傳統偶戲傳承方面開展全面合作，未來台灣與法國2大偶戲系統，將會有更好的平台能夠交流，也可以讓世人對於偶戲表演藝術與文化遺產能有更高的重視。