台史博周邊1級保育草鴞現蹤 地方號召守護城市最後淨土

台南市安南區台灣歷史博物館與亞太棒球村周遭綠帶，發現稀有數十種珍貴生物，包括1級保育草鴞及2級保育水雉和環頸雉等，地方盼成立生態保護園區永續生態，相關單位今天聯合會勘，希望保留台史博周邊滯洪池綠帶，讓園區現有的保育類動物及豐富生態能夠得以生存，守住這塊城市中的最後一塊淨土。

市議員蔡麗青表示，位於台史博與亞太棒球村中間綠帶，發現稀有保育類動物，包括草鴞、水雉、環頸雉等，以及其他數十種鳥類、兩棲動物等珍貴生物，如能妥善維護，除了保護現有生物，未來還能進一步培育螢火蟲，讓台史博、亞太棒球村和生態園區變成台南市最美麗的新亮點；

市議員邱昭勝表示，自己從小在這裡長大，過去其實有更多的生物，但因近幾年的開發已經遭到破壞，相當可惜，在城市進步的同時，更要注意生態保護，把好的環境留給下一代，今天號召當地里長及居民共同來發聲，大家要一起守護這塊僅存的生態園區。

台史博館長張隆志表示，很感謝各界共同關心生態園區棲地維護的事情，台史博內的研究員及在地社團都一直在關心著周遭園區的生態並且加以保護，期望走向與自然共好的目標，但這不是一己之力就能完成，未來也希望大家能繼續攜手維護，努力打造更美好的生態友善園區。

台江文化促進會總幹事鄭嘉勝表示，台史博與棒球場交界園區生態除了有稀有動物，也有台灣原生種的植物，像是每年三月盛開的苦楝花，也有台灣一級保育類動物草鴞，還有台江最高峰「希望之丘」也在園區內，走在都市裡就可以看到這麼豐富的動植物生態，實在是非常幸福的一件事，我們更要努力維護它，讓這些美好的事物可以永續下去。

今天出席者有市議員蔡麗青、邱昭勝、台江文化促進會、台南社大、台南野鳥保護協會及當地康瀚仁里長、曾靖凱里長等，市府工務局等主管機關初步達成協議，將共同努力維持現狀，由台史博結合民間與市政府力量繼續來維護整個生態園區，並將進一步協助周遭安全設施，以確保園區不會遭受到人為的破壞。