龍崎掩埋場之戰未歇！立院三讀通過環評法 黃煥彰：下個戰場在經濟部

台南龍崎「歐欣事業廢棄物掩埋場」爭議20年，立委王定宇等人提案增訂《環境影響評估法》第16條之2，被稱為「龍崎條款」，今天三讀通過。台南社大環境小組召集人黃煥彰副教授表示，感謝王定宇委員提環評法修法來解決問題，這的確是讓人興奮的訊息，但也提出3點呼籲。

1.環保署應盡速依新修環評法，行文歐欣公司廢止歐欣公司掩埋場的歷次環評。 2.目前另一個重點是經濟部與歐欣的訴願，經濟部應提出更多的理由，來贏得訴願。 3.歐欣公司若輸了與經濟部的廢興辦計畫的訴願，歐欣公司還是可到行政法院提行政訴訟，不管誰輸誰贏；還會再提一次上訴。經濟部要加油、需贏得最後訴訟，才是本案徹底解決。

台南龍崎「歐欣事業廢棄物掩埋場」2003年通過環評，因屬於惡地的特有地景，在居民及環保人士強力抗爭下，2019年獲蔡英文總統允諾「永久終止」，但環評結論卻未廢止，引發地方擔憂，民進黨多位立委，今年3月中提案修正，

國民黨團日前才召開記者會指出，全世界只有義大利、中亞喬治亞及台灣3處有此珍貴地形，義大利成功申請為世界文化遺產，台灣不能淪為垃圾掩埋場；市府表示「龍崎工業區牛埔惡地指定自然地景評估報告書」，送台南市自然地景及自然紀念物審議會，2021年4月審議通過劃設149公頃自然保留區、132公頃地質公園，281公頃自然地景土地均為公有地。

但地方質疑僅一道路之隔的歐欣掩埋場51公頃的用地仍為工業用地；黃煥彰在生態台灣第79期季刊發表文章「全世界有那個國家地質公園與掩埋場相鄰？」未來選立委與總統的政治人物，都必需明確表態及說清楚。