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龍崎掩埋場之戰未歇！立院三讀通過環評法 黃煥彰：下個戰場在經濟部

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南社大環境行動小組召集人黃煥彰教授表示感謝王定宇委員提環評法修法來解決歐欣問題，這的確是讓人興奮的訊息，但提到下一個戰場在經濟部。圖／取自黃煥彰臉書
台南社大環境行動小組召集人黃煥彰教授表示感謝王定宇委員提環評法修法來解決歐欣問題，這的確是讓人興奮的訊息，但提到下一個戰場在經濟部。圖／取自黃煥彰臉書

台南龍崎「歐欣事業廢棄物掩埋場」爭議20年，立委王定宇等人提案增訂《環境影響評估法》第16條之2，被稱為「龍崎條款」，今天三讀通過。台南社大環境小組召集人黃煥彰副教授表示，感謝王定宇委員提環評法修法來解決問題，這的確是讓人興奮的訊息，但也提出3點呼籲。

1.環保署應盡速依新修環評法，行文歐欣公司廢止歐欣公司掩埋場的歷次環評。

2.目前另一個重點是經濟部與歐欣的訴願，經濟部應提出更多的理由，來贏得訴願。

3.歐欣公司若輸了與經濟部的廢興辦計畫的訴願，歐欣公司還是可到行政法院提行政訴訟，不管誰輸誰贏；還會再提一次上訴。經濟部要加油、需贏得最後訴訟，才是本案徹底解決。

台南龍崎「歐欣事業廢棄物掩埋場」2003年通過環評，因屬於惡地的特有地景，在居民及環保人士強力抗爭下，2019年獲蔡英文總統允諾「永久終止」，但環評結論卻未廢止，引發地方擔憂，民進黨多位立委，今年3月中提案修正，

國民黨團日前才召開記者會指出，全世界只有義大利、中亞喬治亞及台灣3處有此珍貴地形，義大利成功申請為世界文化遺產，台灣不能淪為垃圾掩埋場；市府表示「龍崎工業區牛埔惡地指定自然地景評估報告書」，送台南市自然地景及自然紀念物審議會，2021年4月審議通過劃設149公頃自然保留區、132公頃地質公園，281公頃自然地景土地均為公有地。

但地方質疑僅一道路之隔的歐欣掩埋場51公頃的用地仍為工業用地；黃煥彰在生態台灣第79期季刊發表文章「全世界有那個國家地質公園與掩埋場相鄰？」未來選立委與總統的政治人物，都必需明確表態及說清楚。

環評 立法院 台南 王定宇

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