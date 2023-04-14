環評法三讀通過「龍崎條款」 黃偉哲稱：台南的勝利

今立院三讀修正環評法條文，修法後明訂，只要目的事業主管機關廢止開發許可後，環評審查結論就算失效，明確能避免衍伸額外爭議。對此，台南市長黃偉哲表示，感謝中央修法，傾聽台南龍崎居民的聲音，守住龍崎自然地景、捍衛環境正義。該增訂條文被稱為「龍崎條款」，可望讓歐欣掩埋場案正式落幕。

黃偉哲表示，擔任第一任市長時，批示的第一份公文就是處理歐欣掩埋場的開發案，阻擋掩埋場在龍崎的開發，其後台南市政府也貫徹立場，包含審議劃設自然保留區和地質公園，也持續跟中央溝通研議修法可能性，如今修法通過，是龍崎居民的勝利、是環境的勝利也是台南的勝利，所以感謝中央和立院對台南的支持。

台南市政府表示，對於龍崎歐欣開發一案，市府單位全體秉持統一立場，就是捍衛自然地景，所以市府極力整合包含區公所、農業局、水利局、環保局等單位，協力透過不同行政手段，要把珍貴的地景保留下來。

市府指出，針對水土保持部分，曾於2019年時函文通知歐欣「水土保持計畫及其水土保持施工許可證」失其效力，並持續向高等行政法院上訴，表達水土保持計畫失效的適法性。另外，也請農業局規畫「龍崎工業區牛埔惡地指定自然地景評估報告書」，送台南市自然地景及自然紀念物審議會，在110年審議通過劃設，通過共281公頃自然地景。

在環評方面，市府環保局也基於守護環境立場，於2023年3月15日函請環保署研議廢止「南區（龍崎廠）事業廢棄物綜合處理中心環境影響說明書」審查結論。對於今日中央修法通過，讓歐欣案落幕，台南市政府除正面感謝中央，後續也會本於權責，積極替環境守護把關。