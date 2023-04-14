零撲殺流浪犬汜濫 她捐廂型車助TNR團隊解決浪浪問題

台南市議員李啟維在因緣際會之下媒合民間善心人士，捐贈一部廂型車輛給台南市流浪動物愛護協會，今天在服務處舉行捐贈儀式，增添解決流浪動物助力。

捐贈人吳富美說，她的捐款只是善盡棉薄之力，希望有拋磚引玉效果，因為有太多人默默為這個社會在付出，尤其處理流浪動物問題是吃力不討好的工作，如果沒有這些動保團體任勞任怨，上山下海風吹日曬雨淋，不分晝夜捕捉結紮，流浪狗可能會更氾濫。

李啟維表示。雖然市長增加結紮和路殺處理經費，但流浪動物繁殖速度很快，大台南幅員遼闊，如果沒有公私通力合作，效果將大打折扣，他很感謝吳富美女士願意把她的捐款用來協助解決流浪動物問題，對動保團體意義重大。