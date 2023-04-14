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零撲殺流浪犬汜濫 她捐廂型車助TNR團隊解決浪浪問題

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李啟維媒合吳富美捐贈廂型車給台南市流浪動物愛護協會，協助解決流浪動物。圖／李啟維提供
台南市議員李啟維媒合吳富美捐贈廂型車給台南市流浪動物愛護協會，協助解決流浪動物。圖／李啟維提供

台南市議員李啟維在因緣際會之下媒合民間善心人士，捐贈一部廂型車輛給台南市流浪動物愛護協會，今天在服務處舉行捐贈儀式，增添解決流浪動物助力。

捐贈人吳富美說，她的捐款只是善盡棉薄之力，希望有拋磚引玉效果，因為有太多人默默為這個社會在付出，尤其處理流浪動物問題是吃力不討好的工作，如果沒有這些動保團體任勞任怨，上山下海風吹日曬雨淋，不分晝夜捕捉結紮，流浪狗可能會更氾濫。

李啟維表示。雖然市長增加結紮和路殺處理經費，但流浪動物繁殖速度很快，大台南幅員遼闊，如果沒有公私通力合作，效果將大打折扣，他很感謝吳富美女士願意把她的捐款用來協助解決流浪動物問題，對動保團體意義重大。

台南市流浪動物愛護協會理事長郭順雄說，政府2016年開始實施零撲殺政策，如果沒有做好加快結紮配套後果將不堪設想，相信有了這部新車加入TNR的團隊，可大大提升捕捉結紮的效率，對協助政府早日解決流浪動物會有很大助益。

台南市議員李啟維媒合吳富美捐贈廂型車給台南市流浪動物愛護協會，協助解決流浪動物。圖／李啟維提供
台南市議員李啟維媒合吳富美捐贈廂型車給台南市流浪動物愛護協會，協助解決流浪動物。圖／李啟維提供

流浪動物 台南 結紮

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