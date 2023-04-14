快訊

北市林森北路周遭3處遭縱火 警逮1男釐清中

子孫隨侍在側…辜濓松夫人辜林瑞慧今辭世 享壽83歲

為國民黨征戰北市艱困選區立委？謝龍介回應了

日籍學者小笠原欣幸到台南 賴清德明為信賴台灣授旗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
日籍學者小笠原欣幸（左）造訪台南市政府，台南市長黃偉哲親自接待。圖／台南市政府提供
日籍學者小笠原欣幸（左）造訪台南市政府，台南市長黃偉哲親自接待。圖／台南市政府提供

長年研究台灣政治與文化的日籍學者小笠原欣幸今天造訪台南市政府，市長黃偉哲親自接待，雙方對談甚歡；民進黨立委郭國文也在臉書貼文和小笠原教授一起吃牛肉鍋，祝賀他退休，也歡迎來台灣。

黃偉哲表示，小笠原教授長年研究台灣，對台灣社會及民主政治非常熟悉，過去也給予台灣政府諸多寶貴的建言，這次能造訪台南我們非常歡迎，台南是台灣的文化古都及美食王國，請小笠原教授在台南期間多走走看看，享受台南風光美食。

黃偉哲也提到日前到日本行銷台灣農特產及觀光時，拜會東京都知事小池百合子、仙台市長郡和子等政要及民間企業團體，發現近年日本朋友對台灣及台南的認知度越來越高，尤其台灣產的鳳梨、芒果、蝴蝶蘭等很受日本消費者歡迎，這些成果都有賴小笠原教授等台灣通協助深化台日民眾的相互理解。

黃偉哲也介紹明年台南400有一系列紀念活動，包括台灣燈會也在台南舉辦，屆時也會邀請台南的日本友好城市來共襄盛舉，歡迎小笠原教授明年也來體驗台南不一樣的氛圍。

民進黨立委郭國文今天也在臉書貼上和小笠原教授合影，表示恭喜小笠原教授退休，也歡迎來台灣。

郭國文說好幾年沒有跟小笠原教授一起吃飯，這次難得邀請教授來台南作客，當作恭賀他退休的第一站！

郭國文表示，他請市議員黃肇輝和台南市府日籍顧問野崎孝男及幾個好友一起吃牛肉鍋，聊聊對2024台灣選舉的分析，小笠原教授也透露一些岸田政府對台政策的看法，嘴巴吃得開心，腦袋也吸收新知識，相當滿足的一餐。

民進黨中執會日前提名副總統賴清德參選2024總統，隨後發表談話，日本學者小笠原欣幸分析賴清德談話內容認為，賴清德對於「台灣的定位」大框架已經明確；綠委指小笠原欣幸人抵達台灣，且這幾天都會待在台南，明天可能會參加「信賴台灣」首場成立大會。

賴清德正式獲民進黨提名後，明天下午3點在台南永康桂田酒店舉辦「台南市信賴台灣之友會授旗大會」，是全台第一場象徵從台南出發，台南市長黃偉哲、 立委賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇和不分區立委陳靜敏及市黨部主委潘新傳都將出席。

民進黨立委郭國文（右）貼出與小笠原欣幸合影。圖／取自郭國文臉書
民進黨立委郭國文（右）貼出與小笠原欣幸合影。圖／取自郭國文臉書

日本 黃偉哲

延伸閱讀

學甲88槍擊案震憾政壇今起訴 黃偉哲：還台南一個公道

被問什麼時候要救王世堅 賴清德微笑以對

批賴清德投機 藍委：喊台獨又想擁抱中華民國

影／台獨不再是共識？ 鄭麗文呼籲賴清德講清楚

相關新聞

嘉市最辣議員深夜收到騷擾信崩潰大哭 網友支持她提告

嘉義市新科最辣議員、直播實況主Molly翎熹「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，政見訴求性專區，言行受關注，昨晚貼臉書...

南科旁蓮潭里活動中心動土 明年公托也將進駐

南科特定區台南善化蓮潭里「活動中心暨公設民營托嬰中心」今天動土，二層樓建築將設置禮堂、辦公室及公設民營托嬰中心，預計明年...

雲林長青食堂據點全台最多 斗六中央廚房擴大服務

雲林縣長青食堂據點全國最綿密，已有180處，其中斗六市已有22處，部分村里受限空間無法建置廚房，為讓更多長輩享有長青食堂...

大甲鎮瀾宮媽祖進香 嘉縣警公布交通管制路線

大甲鎮瀾宮媽祖遶境盛事即將登場，今年將在4月21日起駕，展開9天8夜進香之旅，4月24日進入嘉義縣新港鄉崙子橋，鑑於每年...

雲林借鏡法國新創經驗 將打造台版Station F園區

雲林縣長張麗善率縣府文化觀光處、水利處等人遠赴歐洲展開為期9天的考察，昨到法國巴黎的Station F新創園區參訪，St...

台南柳營火車站轉乘環境優化完工 通勤族更便捷舒適

台鐵柳營火車站前轉乘環境優化改善工程完工，市長黃偉哲今天主持啟用典禮時表示，感謝中央和議會支持工程經費，優化柳營火車站前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦