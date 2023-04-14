日籍學者小笠原欣幸到台南 賴清德明為信賴台灣授旗

長年研究台灣政治與文化的日籍學者小笠原欣幸今天造訪台南市政府，市長黃偉哲親自接待，雙方對談甚歡；民進黨立委郭國文也在臉書貼文和小笠原教授一起吃牛肉鍋，祝賀他退休，也歡迎來台灣。

黃偉哲表示，小笠原教授長年研究台灣，對台灣社會及民主政治非常熟悉，過去也給予台灣政府諸多寶貴的建言，這次能造訪台南我們非常歡迎，台南是台灣的文化古都及美食王國，請小笠原教授在台南期間多走走看看，享受台南風光美食。

黃偉哲也提到日前到日本行銷台灣農特產及觀光時，拜會東京都知事小池百合子、仙台市長郡和子等政要及民間企業團體，發現近年日本朋友對台灣及台南的認知度越來越高，尤其台灣產的鳳梨、芒果、蝴蝶蘭等很受日本消費者歡迎，這些成果都有賴小笠原教授等台灣通協助深化台日民眾的相互理解。

黃偉哲也介紹明年台南400有一系列紀念活動，包括台灣燈會也在台南舉辦，屆時也會邀請台南的日本友好城市來共襄盛舉，歡迎小笠原教授明年也來體驗台南不一樣的氛圍。

民進黨立委郭國文今天也在臉書貼上和小笠原教授合影，表示恭喜小笠原教授退休，也歡迎來台灣。

郭國文說好幾年沒有跟小笠原教授一起吃飯，這次難得邀請教授來台南作客，當作恭賀他退休的第一站！

郭國文表示，他請市議員黃肇輝和台南市府日籍顧問野崎孝男及幾個好友一起吃牛肉鍋，聊聊對2024台灣選舉的分析，小笠原教授也透露一些岸田政府對台政策的看法，嘴巴吃得開心，腦袋也吸收新知識，相當滿足的一餐。

民進黨中執會日前提名副總統賴清德參選2024總統，隨後發表談話，日本學者小笠原欣幸分析賴清德談話內容認為，賴清德對於「台灣的定位」大框架已經明確；綠委指小笠原欣幸人抵達台灣，且這幾天都會待在台南，明天可能會參加「信賴台灣」首場成立大會。