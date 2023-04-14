嘉縣大埔美幸福小黃通車 行徑學校、觀光工廠及工業區

嘉義縣大林鎮鬧區至大埔美工業區，長期缺乏大眾運輸工具，公路總局挹注2256萬元，開辦大埔美幸福小黃，行徑工業園區、觀光工廠及南華大學，終點站直達梅山，明天將通車營運，以4至8人座計程車作為接駁車，每天共6班次，採公車里程計費收費，也提供預約服務。

大林鎮長許有疆說，大埔美工業區開發後，就業、居住人口增加，觀光工廠每逢假日更有上萬遊客到訪，雖然對外有縣道162線，但大林市區往大埔美只有少數幾班公車，大眾運輸交通非常不方便，民眾大多自行開車，亟需提升交通運輸網。

縣府建設處指出，大林市區往大埔美地區幸福小黃明天正式上路，採4至8人座計程車服務，按公車里程計費，每天從大林轉運站發車，經大林鎮公所、南華大學、大埔美工業區，並在觀光工廠、機械大廠停留，終點站為梅山，盼帶動大林偏遠地發展。

大埔美幸福小黃從大林轉運站發車，主線每天往返各2班次，並提供4班次預約服務；支線每天往返各1班次，並提供4班次預約服務，電話預約專線06-3319555。另外，可搭配市區客運109路「高鐵嘉義站-大埔美」路線，往返大埔美園區及嘉義高鐵站，沿途行經民雄火車站及大林火車站，可轉乘各類大眾運輸工具。

主線依序停靠平林國小、大林鎮公所、中坑、南華大學、卡羅爾銅管樂器觀光工廠、光曄科技、老楊方城市、佐登妮絲城堡、上銀科技、和大工業、康倪時代美學莊園、格蘭詩諦城堡、嘉楠食品、過山社區、翠菓子食品園區、濟興宮、梅北國小、梅山長老教會，終點站為梅山。

支線依序停靠平林國小、大林鎮公所、大埔美園區服務中心、第二停車場、台灣佳能、有德機器、卡羅爾銅管樂器觀光工廠、光曄科技、老楊方城市、佐登妮絲城堡、上銀科技、和大工業、康倪時代美學莊園、格蘭詩諦城堡、嘉楠食品，終點站為翠菓子食品園區。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，大埔美幸福小黃專車由縣府委託台一大車隊提供服務，並由公路總局補助經費，包含營運缺口費用、車輛識別行銷塗裝及宣傳活動、以及站牌建置等，收費標準比照嘉義縣市區汽車客運業里程計費，相關乘車資訊可至嘉義縣iBus網站查詢。