快訊

子孫隨侍在側…辜濓松夫人辜林瑞慧今辭世 享壽83歲

為國民黨征戰北市艱困選區立委？謝龍介回應了

女子買西瓜吃「隔天變1顆高麗菜」 驚見凶手還在茫傻眼：牠啃了1千多口

嘉縣大埔美幸福小黃通車 行徑學校、觀光工廠及工業區

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大埔美幸福小黃明將通車，每天6班次行徑學校、觀光工廠及工業區。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大埔美幸福小黃明將通車，每天6班次行徑學校、觀光工廠及工業區。圖／大林鎮公所提供

嘉義縣大林鎮鬧區至大埔美工業區，長期缺乏大眾運輸工具，公路總局挹注2256萬元，開辦大埔美幸福小黃，行徑工業園區、觀光工廠及南華大學，終點站直達梅山，明天將通車營運，以4至8人座計程車作為接駁車，每天共6班次，採公車里程計費收費，也提供預約服務。

大林鎮長許有疆說，大埔美工業區開發後，就業、居住人口增加，觀光工廠每逢假日更有上萬遊客到訪，雖然對外有縣道162線，但大林市區往大埔美只有少數幾班公車，大眾運輸交通非常不方便，民眾大多自行開車，亟需提升交通運輸網。

縣府建設處指出，大林市區往大埔美地區幸福小黃明天正式上路，採4至8人座計程車服務，按公車里程計費，每天從大林轉運站發車，經大林鎮公所、南華大學、大埔美工業區，並在觀光工廠、機械大廠停留，終點站為梅山，盼帶動大林偏遠地發展。

大埔美幸福小黃從大林轉運站發車，主線每天往返各2班次，並提供4班次預約服務；支線每天往返各1班次，並提供4班次預約服務，電話預約專線06-3319555。另外，可搭配市區客運109路「高鐵嘉義站-大埔美」路線，往返大埔美園區及嘉義高鐵站，沿途行經民雄火車站及大林火車站，可轉乘各類大眾運輸工具。

主線依序停靠平林國小、大林鎮公所、中坑、南華大學、卡羅爾銅管樂器觀光工廠、光曄科技、老楊方城市、佐登妮絲城堡、上銀科技、和大工業、康倪時代美學莊園、格蘭詩諦城堡、嘉楠食品、過山社區、翠菓子食品園區、濟興宮、梅北國小、梅山長老教會，終點站為梅山。

支線依序停靠平林國小、大林鎮公所、大埔美園區服務中心、第二停車場、台灣佳能、有德機器、卡羅爾銅管樂器觀光工廠、光曄科技、老楊方城市、佐登妮絲城堡、上銀科技、和大工業、康倪時代美學莊園、格蘭詩諦城堡、嘉楠食品，終點站為翠菓子食品園區。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，大埔美幸福小黃專車由縣府委託台一大車隊提供服務，並由公路總局補助經費，包含營運缺口費用、車輛識別行銷塗裝及宣傳活動、以及站牌建置等，收費標準比照嘉義縣市區汽車客運業里程計費，相關乘車資訊可至嘉義縣iBus網站查詢。

縣長翁章梁表示，幸福巴士是重要政策之一，能讓嘉義縣以更符合經濟效益，且切合當地交通需求，深入各個村落及園區空間，讓偏鄉居民享有公共運輸服務，也帶動大埔美地區精密機械園區、觀光產業聚落發展，讓嘉義縣轉型成為智慧城鄉。

嘉義縣大埔美幸福小黃明將通車，每天6班次行徑學校、觀光工廠及工業區。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大埔美幸福小黃明將通車，每天6班次行徑學校、觀光工廠及工業區。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大埔美幸福小黃明將通車，每天6班次行徑學校、觀光工廠及工業區。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大埔美幸福小黃明將通車，每天6班次行徑學校、觀光工廠及工業區。圖／大林鎮公所提供

大埔 嘉義 觀光工廠

延伸閱讀

打通南投中寮最後1哩路！環鄉道路拓寬一期工程今通車

嘉縣大埔美汰換自來水管線 斥資近3千萬350戶受惠

桃園空品感測物聯網 榮獲2023全球智慧50大獎

綠線通車延宕 桃捷工程局長：未來山手線願景仍不變

相關新聞

嘉市最辣議員深夜收到騷擾信崩潰大哭 網友支持她提告

嘉義市新科最辣議員、直播實況主Molly翎熹「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，政見訴求性專區，言行受關注，昨晚貼臉書...

南科旁蓮潭里活動中心動土 明年公托也將進駐

南科特定區台南善化蓮潭里「活動中心暨公設民營托嬰中心」今天動土，二層樓建築將設置禮堂、辦公室及公設民營托嬰中心，預計明年...

雲林長青食堂據點全台最多 斗六中央廚房擴大服務

雲林縣長青食堂據點全國最綿密，已有180處，其中斗六市已有22處，部分村里受限空間無法建置廚房，為讓更多長輩享有長青食堂...

大甲鎮瀾宮媽祖進香 嘉縣警公布交通管制路線

大甲鎮瀾宮媽祖遶境盛事即將登場，今年將在4月21日起駕，展開9天8夜進香之旅，4月24日進入嘉義縣新港鄉崙子橋，鑑於每年...

雲林借鏡法國新創經驗 將打造台版Station F園區

雲林縣長張麗善率縣府文化觀光處、水利處等人遠赴歐洲展開為期9天的考察，昨到法國巴黎的Station F新創園區參訪，St...

台南柳營火車站轉乘環境優化完工 通勤族更便捷舒適

台鐵柳營火車站前轉乘環境優化改善工程完工，市長黃偉哲今天主持啟用典禮時表示，感謝中央和議會支持工程經費，優化柳營火車站前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦