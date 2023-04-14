鼓勵民眾實價登錄數位申報 台南歸仁地政辦舉轉動輪盤贈獎

歸仁地政事務所為提高數位作業線上申報率，今天起至5月5日舉辦「轉動實價輪盤活動」，以遊戲方式宣導實價登錄資訊，提高民眾使用實價登錄的數位申報意願，提供參加活動民眾防疫用物品及實用辦公室小物等禮品，歡迎有申報實價登錄需求民眾、地政士及不動產經紀業者參加。

「轉動實價輪盤活動」轄內仁德、歸仁、關廟及龍崎區實價登錄契約書或買賣案件，使用數位申報並紙本送件，都符合資格可參加輪盤遊戲1次。遊戲方式為當畫面輪盤旋轉時，使用鍵盤點擊，指標停留處，即可獲得該項獎品，獎品包含Double A釘書機等多種實用辦公物品。期盼藉由活動讓民眾洽公增添趣味性，進一步提升實價登錄數位申報率及維護其正確性。

歸仁地政事務所統計去年買賣登記案件實價登錄線上申報率為94.68％，發現仍有約6%買賣登記案件採用紙本方式申報，不符合行政效益且容易發生錯誤。

歸仁地政事務所主任楊文松表示，使用網路數位線上申報，除不受時間及地點限制，且系統具有防呆機制。例如網頁各欄位都有填寫說明，填寫過程中若遺漏，系統將無法完成送件。且數位線上申報價格有「再次確認」機制，避免申報錯誤而受裁罰。