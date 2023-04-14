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南科旁蓮潭里活動中心動土 明年公托也將進駐
南科特定區台南善化蓮潭里「活動中心暨公設民營托嬰中心」今天動土，二層樓建築將設置禮堂、辦公室及公設民營托嬰中心，預計明年完工。市長黃偉哲與副議長林志展、議員陳碧玉、李文俊、李偉智等地方人士上香祈求工程順利，提供當地居民多功能休閒及幼兒托育場所，給蓮潭里更完善福利設施與生活品質。
新建總經費4727萬元，中央補助1638萬元，市府自籌款3089萬元。興建地上二層樓建物，一樓公設民營托嬰中心，面積約128坪，二樓設置禮堂及多功能空間，面積約133坪。蓮潭里長陳紫晶代表里民感謝市政府及地方民代的協助。
黃偉哲表示，蓮潭里發展快速，為滿足當地都市機能需求，蓮潭中小學招生之後，里活動中心也順利於今動土，特別感謝民代的爭取與支持，協助市府共同提升蓮潭里生活機能，也期許活動中心如期如質完工，搭配周邊漂亮的滯洪池、托嬰中心，提供住戶及年輕爸媽一個最好的、最舒適的活動空間。
善化區公所表示，蓮潭里在南科園區特定區LM範圍，人口數大幅增加，為增進區民生活品質，市府爭取新建蓮潭里活動中心，希望里民休閒集會及辦理各項活動所用，而昂活動中心也會結合公共托育，設置公設民營托嬰中心，提供平價及優質的機構式托育服務，給予家庭更多照顧量能。
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