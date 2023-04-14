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雲林長青食堂據點全台最多 斗六中央廚房擴大服務

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為讓更多長輩享有長青食堂服務，斗六市公所在梅林文教活動中心打造中央廚房，今天揭牌啟用，首波將服務公正、忠孝、信義里及社口社區等5處食堂。記者陳雅玲／攝影
為讓更多長輩享有長青食堂服務，斗六市公所在梅林文教活動中心打造中央廚房，今天揭牌啟用，首波將服務公正、忠孝、信義里及社口社區等5處食堂。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長青食堂據點全國最綿密，已有180處，其中斗六市已有22處，部分村里受限空間無法建置廚房，為讓更多長輩享有長青食堂服務，市公所在梅林文教活動中心打造中央廚房，今天揭牌啟用，首波將服務公正、忠孝、信義里及社口社區等5處食堂，預計年底前將提供2千名長輩用餐。

斗六市22處長青食堂每周一到五提供65歲以上長者共餐，目前已有3千名長輩共餐，但市區內數個精華地段的社區苦無活動中心或無廚房設施空間，一直無法提供長者供餐工作。

斗六市長林聖爵說，雲林縣政府補助每位長者餐食費每餐30元、斗六市公所加碼補助每餐20元，長者只要銅板價10元即可享用營養健康美味的餐食，很多長輩都想搬來斗六享有長青食堂福利。

在縣長張麗善及斗六市代表會的支持下，斗六市公所選定梅林文教活動中心規畫長青食堂中央廚房修繕工程，今年完工，並將餐食委外經營發包，目前已試辦成功、公正、忠孝、信義里及社口社區等5處食堂，由里長、理事長招募熱心志工協助分菜、取餐等工作，服務約800位長者，預計年底可供應2千名長輩用餐。

雲林縣副縣長謝淑亞說，各鄉鎮市都已進入超高齡社會，透過長青食堂的服務可以讓子女不用擔心長輩的用餐狀況。

雲林縣府社會處長林文志說，長輩走出家門用餐有很大的意義，不僅吃飽，也能讓心情變好，除斗六中央廚房，斗南中央廚房也在建設，預計五月可以啟用，四湖鄉也在找地方要設中央廚房，期待讓所有長輩都能享有服務，一起共餐樂活。

為讓更多長輩享有長青食堂服務，斗六市公所在梅林文教活動中心打造中央廚房，今天揭牌啟用。記者陳雅玲／攝影
為讓更多長輩享有長青食堂服務，斗六市公所在梅林文教活動中心打造中央廚房，今天揭牌啟用。記者陳雅玲／攝影
為讓更多長輩享有長青食堂服務，斗六市公所在梅林文教活動中心打造中央廚房，今天揭牌啟用，首波將服務公正、忠孝、信義里及社口社區等5處食堂。記者陳雅玲／攝影
為讓更多長輩享有長青食堂服務，斗六市公所在梅林文教活動中心打造中央廚房，今天揭牌啟用，首波將服務公正、忠孝、信義里及社口社區等5處食堂。記者陳雅玲／攝影

斗六 廚房 雲林

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