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雲林借鏡法國新創經驗 將打造台版Station F園區

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左二）參訪巴黎Station F新創園區　為加速推動雲林青年創業做準備。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（左二）參訪巴黎Station F新創園區　為加速推動雲林青年創業做準備。圖／雲林縣政府提供

雲林縣長張麗善率縣府文化觀光處、水利處等人遠赴歐洲展開為期9天的考察，昨到法國巴黎的Station F新創園區參訪，Station F園區已吸引逾千個新創團隊、30多家大型企業進駐參與育成計畫，雲林縣近年也大力推動青年創業輔導計畫，張麗善希望能借鏡其經驗，將在斗南小東工業區設置青年孵化基地，打造台版Station F園區。

法國政府2013年啟動法國科技計畫（La French Tech），運用國家力量推動法國新創產業發展，營造友善企業及人才環境，目標要將法國打造為歐洲新創領頭羊，Station F園區是政府政策與民間資源成功結合的案例，座落於巴黎市第13區。

該園區前身為1929年竣工的貨運車站，廢棄多年後在2017年經法國電信科技界富豪Xavier Niel私人斥資超過40億台幣，將其翻修改造為法國規模最大的新創園區，占地3萬4千平方公尺，目前有已有上千個新創團隊進駐。

張麗善表示，雲林青創基地雖在規模與資源上無法與Station F園區相比，但青年間如能彼此激盪創意，更有可能相伴走向成功，因此雲林利用閒置空間和歷史建築積極打造青創園地及文創場域，也提供總數1億元的創業基金。

2022年4月雲林第一座青創基地在斗南車站7號、8號倉庫成立，同年7月斗六雲林溪畔舊警察宿舍聚落也成立中區青聚點基地，未來更將在斗南小東工業區的休閒娛樂中心設置青年孵化基地，小東工業區距斗南交流道僅2分鐘車程、位於斗六市區往虎尾的必經之地，擁有極佳交通條件，對創業團隊必有莫大助益，期盼這些場域未來作為中部地區「資源」與「人才」匯流中心。

文化觀光處長陳璧君說，雲林縣充滿人文底蘊以及歷史風貌， Station F原址為舊式巴黎貨運火車站，透過場域活化運用與新創產業注入，文資場域活化利用的成果值得效法，如同雲林虎尾的建國眷村經過修復後成為青創、藝文與眷村文化的亮點場域，縣府將持續修復其他建築群，充份落實文化資產場域的活化再利用。

張麗善說，縣府要打造適合青年返鄉創業的場域與模式，不讓創業青年孤軍奮戰，如同Station F聚集了眾多的新創產業公司，以聚落模式來發揮群體的力量，經由點線面的串聯，發揮出更強而有力的推動模式。

Station F園區為法國政府政策與民間資源成功結合的案例，前身為1929年峻工的貨運車站，2017年翻修改造為新創園區，已吸引超過1000個新創團隊、30多家大型企業進駐。圖／雲林縣政府提供
Station F園區為法國政府政策與民間資源成功結合的案例，前身為1929年峻工的貨運車站，2017年翻修改造為新創園區，已吸引超過1000個新創團隊、30多家大型企業進駐。圖／雲林縣政府提供
Station F園區為法國政府政策與民間資源成功結合的案例，前身為1929年峻工的貨運車站，2017年翻修改造為新創園區，已吸引超過1000個新創團隊、30多家大型企業進駐。圖／雲林縣政府提供圖／雲林縣政府提供
Station F園區為法國政府政策與民間資源成功結合的案例，前身為1929年峻工的貨運車站，2017年翻修改造為新創園區，已吸引超過1000個新創團隊、30多家大型企業進駐。圖／雲林縣政府提供圖／雲林縣政府提供
Station F園區為法國政府政策與民間資源成功結合的案例，前身為1929年峻工的貨運車站，2017年翻修改造為新創園區，已吸引超過1000個新創團隊、30多家大型企業進駐。圖／雲林縣政府提供圖／雲林縣政府提供
Station F園區為法國政府政策與民間資源成功結合的案例，前身為1929年峻工的貨運車站，2017年翻修改造為新創園區，已吸引超過1000個新創團隊、30多家大型企業進駐。圖／雲林縣政府提供圖／雲林縣政府提供

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