台南柳營火車站轉乘環境優化完工 通勤族更便捷舒適

台鐵柳營火車站前轉乘環境優化改善工程完工，市長黃偉哲今天主持啟用典禮時表示，感謝中央和議會支持工程經費，優化柳營火車站前通勤步道環境以及停車設施，市府即將於7月推出399通勤月票，相信能夠提供通勤族更加方便的交通體驗，市議員沈家鳳及王宣貿等到場關心。

黃偉哲指出，過去的柳營火車站，下火車之後還要走一段路，中間沒有任何遮蔽，天候不好或下雨天大家都苦不堪言，現在市府不但把車站周邊的環境優化，讓民眾通勤的路線更便利，停車的空間也整理，民眾反應都非常好。

交通局長王銘德說，台鐵在台南市境內共有17個火車站，是縱貫台南的運輸主要動脈，各火車站前均有大台南公車路網銜接。柳營火車站每日進出旅客約2千人次，大台南公車則有黃幹線、黃3、黃5等3路線，每日公車往返超過100班次，過去站前道路狹窄缺乏規畫，公車無法駛入，民眾只能徒步到500公尺外中山西路才能轉搭公車，改善後於火車站前新闢公車迴轉廣場，公車可直接行駛進入站前，也配合地方需求規畫醫院接駁車停靠區，出火車站即能享有轉乘服務，非常方便、省時、又安全。

交通局表示，工程於去年5月開工，採特別造型鋼構，需要精準設計和施工，在物價和工料齊漲條件下，市府團隊仍以最快時間完成啟用，滿足在地民眾轉乘需求。除了公車停靠區，工程也一併規畫行人空間、計程車格位、汽車臨停上下客區、自行車停車區，另畫設機車109席停車格位，透4座風雨走廊串聯使站前空間達到最優質配置，環境更舒適。