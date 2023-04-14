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雲林空氣品質不佳 麥寮電廠降載減排

中央社／ 雲林縣14日電
雲林縣環保局14日指出，受到境外污染和擴散條件較差，斗六、崙背和麥寮鄉等鄉鎮空氣品質處於紅色警戒，其他鄉鎮橘色提醒，未來2天空氣品質不佳，呼籲民眾避免外出及劇烈戶外活動，若必要外出時，應配戴口罩加強個人防護。 中央社
雲林縣環保局14日指出，受到境外污染和擴散條件較差，斗六、崙背和麥寮鄉等鄉鎮空氣品質處於紅色警戒，其他鄉鎮橘色提醒，未來2天空氣品質不佳，呼籲民眾避免外出及劇烈戶外活動，若必要外出時，應配戴口罩加強個人防護。 中央社

雲林縣環保局今天表示，受到境外污染和擴散條件較差，斗六、崙背和麥寮鄉等鄉鎮空氣品質處於紅色警戒，其他鄉鎮橘色提醒，麥寮電廠降載減排，呼籲長者與小孩宜減少戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網資料顯示，今天上午8時斗六、崙背和麥寮鄉等鄉鎮空氣品質處於紅色警戒，空氣品質指標（AQI）逾151，台西等鄉鎮為橘色提醒。

雲林縣許多人今天早上出門上班時發現，屋外霧茫茫。

雲林縣環保局表示，近日受到境外污染及擴散條件較差，污染物稍易累積，所以空氣品質不佳。

雲林縣環保局立即啟動應變，通知固定污染源及營建工地執行應變措施、移動污染源執行路拍稽查及目視判煙、露天燃燒巡查等，同時麥寮電廠兩機組降載減排。

雲林縣環保局指出，未來2天空氣品質不佳，呼籲民眾避免外出及劇烈戶外活動，若必要外出時，也應配戴口罩加強個人防護。

空氣品質 雲林 斗六

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