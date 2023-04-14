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嘉義市公園2.0之美閃耀世界舞台 光織影舞奪美國謬思設計金獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2022年在嘉義市北香湖公園舉辦的「光織影舞」光影藝術展，以「宇宙之巔」作品獲國際設計大獎「2023謬思設計獎－燈光設計項目」金獎。圖／嘉市府提供
2022年在嘉義市北香湖公園舉辦的「光織影舞」光影藝術展，以「宇宙之巔」作品獲國際設計大獎「2023謬思設計獎－燈光設計項目」金獎。圖／嘉市府提供

2022年在嘉義市北香湖公園舉辦的「光織影舞」光影藝術展，繼去年以「新月漫遊－最大規模太陽能燈展示」刷新高懸3年金氏世界紀錄，日前再以「宇宙之巔」作品獲國際設計大獎「2023謬思設計獎－燈光設計項目」金獎，從全球6300件參賽作品脫穎而出，讓嘉市公園2.0 之美閃耀世界舞台。

市長黃敏惠說，「光織影舞」再奪國際設計大獎，成為台灣之光，除代表嘉市「將設計美學導入城市治理」，也說明推動公園2.0成果，兼顧全齡及毛小孩需求，如番仔溝公園：酷炫機器人遊戲場；中央廣場：森林冒險遊戲場；中正公園：百科全書遊戲場等多座共融遊戲場。

黃敏惠表示，首座寵物公園正在施工，打造一公園一特色，改善公園硬體設備，融入景觀設計及燈光設計念，讓公園活化為藝文、觀光活動場域，讓「綠美學」成為城市景觀與城市生活重要一環，是幸福宜居、低碳綠能、永續城市關鍵。

觀光新聞處長張婉芬說，「光織影舞」連2屆舉辦都獲得國際設計大獎，包括2020美國紐約設計獎－策劃展覽項目銀質獎、2021謬思設計獎－燈光設計項目最高榮譽白金獎，以及2023謬思設計獎－燈光設計項目金獎，打響城市IP國際能見度，未來會持續爭取更多國際獎項，讓嘉市光影之美被世界看見。今年「光織影舞」將規畫更多元精采主題光影作品與光影秀。

「謬思設計獎」是「國際獎項協會」創立的世界級競賽，也是全球創意設計領域最具影響力國際獎項之一，集結全球跨領域設計思維，以創新卓越評選標準，選拔表彰具獨創性與富涵深度的作品。

2022年在嘉義市北香湖公園舉辦的「光織影舞」光影藝術展，以「宇宙之巔」作品獲國際設計大獎「2023謬思設計獎－燈光設計項目」金獎。圖／嘉市府提供
2022年在嘉義市北香湖公園舉辦的「光織影舞」光影藝術展，以「宇宙之巔」作品獲國際設計大獎「2023謬思設計獎－燈光設計項目」金獎。圖／嘉市府提供
2022年在嘉義市北香湖公園舉辦的「光織影舞」光影藝術展，以「宇宙之巔」作品獲國際設計大獎「2023謬思設計獎－燈光設計項目」金獎。圖／嘉市府提供
2022年在嘉義市北香湖公園舉辦的「光織影舞」光影藝術展，以「宇宙之巔」作品獲國際設計大獎「2023謬思設計獎－燈光設計項目」金獎。圖／嘉市府提供
2022年在嘉義市北香湖公園舉辦的「光織影舞」光影藝術展，以「宇宙之巔」作品獲國際設計大獎「2023謬思設計獎－燈光設計項目」金獎。圖／嘉市府提供
2022年在嘉義市北香湖公園舉辦的「光織影舞」光影藝術展，以「宇宙之巔」作品獲國際設計大獎「2023謬思設計獎－燈光設計項目」金獎。圖／嘉市府提供

光影 黃敏惠

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