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交通不平權？嘉市公車搭乘人數4年成長5倍 公路總局補貼未相對增加
嘉義市2019年公車搭乘人數10萬人，到去年大幅成長突破54萬人次，4年成長5倍，但交通部公路總局對市區公車營運補貼每年不到總金額的20%，市府批交通不平權，中央應重視嘉市整體交通發展公平性，加強照顧偏鄉地區交通建設，均衡城市發展。
公路總局嘉義區監理所長黃萬益說，感謝市府努力，公共運輸搭乘率成長達標，但補貼額並非與搭乘人數增加相對增加，對市府公共運輸的需求，會盡量協助，如市府提出3條幸福巴士年底營運，監理所支持補助。
市府交通處說，過去10年來，公車可及性及涵蓋率一直偏低，對市區公車補貼數額未調整，嘉市2019年公車搭乘人數約10萬人，到去年突破54萬人次，4年成長5倍，但公路總局對市區公車營運補貼每年不到總金額20%。
市府2021年委託國光客運以電動公車，營運中山幹線、忠孝新民幹線及光林我嘉線等3條市區公車路線，碰上疫情，搭乘人數仍成長，公車班次不減，22輛電動公車完成建置行政院版實聯制系統，供乘客持手機掃碼、迅速搭車。
交通處說，交通建設是城市繁榮發展基礎，整體長期都市交通規畫，帶動城市發展，平衡區域發展落差，提升經濟無限量能，以市政治理角度而言，中央長期忽視嘉市交通建設，市府積極規畫完整公共運輸軌道及公車系統，遲遲等不到補助，交通資源不平等，造成公共運輸基礎建設長期落後主要城市。
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