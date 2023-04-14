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嘉義「101」！福容大飯店嘉義店樓高34層 完工營運時間曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義「101」最高大樓，福容大飯店嘉義店樓高34層拆除鷹架。記者魯永明／攝影
嘉義「101」最高大樓，福容大飯店嘉義店樓高34層拆除鷹架。記者魯永明／攝影

嘉義市世賢路、竹圍路口原嘉南摩天大樓，20多年來蓋不成，建設公司倒了，起造人前國代郭柏村過世，由福容大飯店取得產權，拆掉原鏽蝕鋼構，重建為嘉義縣市樓層最高的福容大飯店嘉義店，經3年多施工完工，日前拆除鷹架，34層大樓高達136.2公尺，被稱為嘉義「101」大樓。

疫情解封，旅遊市場熱絡，福容大飯店嘉義店樓高34層、地下5層，有400間房間，是嘉義縣市最高也是房間數最多的飯店，何時營運？如何經營？是否衝擊旅宿市場？備受關注。

福容大飯店副總經理談玉玫說，嘉義店房間數400間，大樓經營除飯店還有餐飲店，希望8月取得使用執照，積極招募員工籌備營運，希望今年底可以營運，房間訂價研擬中。

市府建管科說，福容大飯店嘉義店樓高34層、地下5層，高度136.2公尺，實施容積管制前申請興建，樓頂要設警示燈，避免飛機碰撞，未設直升機停機坪，還未申請使用執照。

市府觀光新聞處說，嘉市合法旅館共79家，房間數5047間，市區大多觀光景點屬開放空間，每年統計觀光旅遊人次，參考住宿人次，疫情前，每年住宿人次150萬至170萬不等，若以每5名觀光客，就有1人在嘉市過夜估算，嘉市每年約750至850萬觀光人次。

嘉義市旅館公會理事長李啟光說，福容大飯店加入營運，會影響旅宿市場，因福容大飯店全國連鎖經營，對目前經營旅遊團客的旅宿業影響大，飯店市場區隔，福容大飯店加入營運可能削價競爭，希望能將嘉義市的觀光旅遊市場大餅做大。

嘉義「101」最高大樓，福容大飯店嘉義店樓高34層拆除鷹架。記者魯永明／攝影
嘉義「101」最高大樓，福容大飯店嘉義店樓高34層拆除鷹架。記者魯永明／攝影

嘉義 房間 疫情

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