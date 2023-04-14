塗鴉客出沒？嘉義市文化路人行地下道牆壁遭噴漆汙損

嘉義市區秀泰影城旁文化路人行地下道，遭人噴漆汙損，市府工務處接獲檢舉，疑塗鴉客所為，但噴漆文字大多為情愛有關內容，不像塗鴉客噴圖案，工務處日前派人費時1天，才清除乾淨，因汙損時間久，監視器難查行為人。

市府說，汙損行為依廢棄物清理法規定，可罰1200元至600元罰鍰，經限期改善未完成，可按日連續處罰，另可依違反社會秩序維護法規定，可處3000元以下罰鍰。

臉書社群「嘉義多一點」貼文：文化路人行地下道牆壁遭噴漆汙損，民眾透過議員張秀華反映，市府工務處馬上派人進場清理，刷牆壁的工作人員辛苦了。網友批汙損者沒有公德心。