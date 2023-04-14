肯氏南洋杉「傾斜不倒」如比薩斜塔 嘉義市樹木園鎮園之寶逾百年

嘉義市樹木園樹齡逾120年的「鎮園之寶」－國內最巨大珍貴老樹「肯氏南洋杉」，傾斜不倒如同比薩斜塔，為防颱風豪雨傾倒壓傷人，林試所中埔研究中心在樹幹上掛角度傾斜儀，監測6年至今只微傾斜12度，老樹健壯，生命力旺盛，傾斜不倒如比薩斜塔形成特殊景觀。

「肯氏南洋杉會倒下來嗎？」早起運動民眾及遊客，看到樹木園管理中心前，高聳的老樹肯氏南洋杉傾斜，擔心倒下壓傷人，中埔研究中心助理研究員蔡景株說，放心啦！這棵老樹平均1年才傾斜1、2度，老樹健壯，掛角度傾斜儀，監測6年至今只微傾斜12度。

蔡景株表示，肯氏南洋杉長28.32公尺，國外最高可達40、50公尺，原有2棵老樹肯氏南洋杉併排，2016年蘇迪勒颱風挾帶強風豪雨，造成其中1棵肯氏南洋杉倒伏，剩下這棵雖傾斜，生命力反而旺盛，傾斜不倒如比薩斜塔。

林試所解說牌記載：民國前10年日本人設立樹木園，面積8.3公頃，從南洋各地引進百餘種熱帶經濟樹種研究，具「母樹園」功能，其中兩棵逾25公尺、胸圍近百公分肯氏南洋杉，是台灣最早從澳洲引進的「母株」，隨歲月增長，展現直挺雄偉身姿氣勢。