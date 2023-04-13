五府千歲虔誠信徒 台南刑事小隊長半年連跳級考上警大
南市學甲警分局偵查隊小隊長賴俊宇從警18年，今年初由偵查佐升任刑事小隊長，近日又考上警大第三類警佐班，預估本月底受訓4個月後，可望派任2線1偵查員。他本身又是五府千歲虔誠信徒，更添話題。
老家在學甲的賴俊宇今年38歲，2005年警專畢業分發至桃園，當了5年制服警察，5年後轉考偵查佐，2014年申請回台南服務迄今，因表現優異，今年初甫拔擢升任刑事小隊長。
賴俊宇報考今年中央警察大學第三類警佐班，詎料去年11月台南學甲發生88槍擊案，繁重破案壓力，打亂賴俊宇讀書節奏，幾乎沒時間準備，昨天放榜經朋友告知自己不敢置信，上網查榜確認，一度還以為自己眼花，學甲警分局長劉全福今天更到賴俊宇家貼紅榜。
「神明保佑加上自己努力。」賴俊宇說，這次能考上，主要職務積分拉高分數，他是五府千歲虔誠信徒，感謝神明保佑，他指出，回鄉接觸廟宇事務，或許神明冥冥之中有保佑辦案很順利；這次考前一晚朋友家的池府王爺「降駕」要來分局作客，隔天考試就過關，不過信仰歸信仰，最重要還是得靠平時努力，
學甲警分局說，今年中央警察大學第三類招考名額55名，考試採職務積分50％、筆試50％，有300多名刑事幹才報名，賴俊宇幾乎沒準備下上榜，展現傲人實力，真的值得慶賀。
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