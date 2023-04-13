快訊

霧煞煞！大陸2單位公布禁航區時間不一致 交通部解答原因

五府千歲虔誠信徒 台南刑事小隊長半年連跳級考上警大

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
本身是五府千歲信眾的南市學甲警分局偵查隊小隊長賴俊宇，參加警大第三類警佐班金榜題名。記者謝進盛／攝影
本身是五府千歲信眾的南市學甲警分局偵查隊小隊長賴俊宇，參加警大第三類警佐班金榜題名。記者謝進盛／攝影

南市學甲警分局偵查隊小隊長賴俊宇從警18年，今年初由偵查佐升任刑事小隊長，近日又考上警大第三類警佐班，預估本月底受訓4個月後，可望派任2線1偵查員。他本身又是五府千歲虔誠信徒，更添話題。

老家在學甲的賴俊宇今年38歲，2005年警專畢業分發至桃園，當了5年制服警察，5年後轉考偵查佐，2014年申請回台南服務迄今，因表現優異，今年初甫拔擢升任刑事小隊長。

賴俊宇報考今年中央警察大學第三類警佐班，詎料去年11月台南學甲發生88槍擊案，繁重破案壓力，打亂賴俊宇讀書節奏，幾乎沒時間準備，昨天放榜經朋友告知自己不敢置信，上網查榜確認，一度還以為自己眼花，學甲警分局長劉全福今天更到賴俊宇家貼紅榜。

「神明保佑加上自己努力。」賴俊宇說，這次能考上，主要職務積分拉高分數，他是五府千歲虔誠信徒，感謝神明保佑，他指出，回鄉接觸廟宇事務，或許神明冥冥之中有保佑辦案很順利；這次考前一晚朋友家的池府王爺「降駕」要來分局作客，隔天考試就過關，不過信仰歸信仰，最重要還是得靠平時努力，

學甲警分局說，今年中央警察大學第三類招考名額55名，考試採職務積分50％、筆試50％，有300多名刑事幹才報名，賴俊宇幾乎沒準備下上榜，展現傲人實力，真的值得慶賀。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

警察 信仰 台南

延伸閱讀

60師生手握兵器對打練排陣 北門高中宋江陣初體驗

百萬信徒快跟上！7-ELEVEN獨家開賣「籤詩包子」、「媽祖遶境隨取卡」

上周才出院 方濟各任內首次缺席「苦路遊行」

王文宗涉學甲槍擊案獲交保 南檢將提抗告

相關新聞

台南漁電共生池文蛤暴斃 業者採樣送驗找原因

台南市北門區一處漁電共生養殖池，4月初放養約500萬顆文蛤苗，數日間陸續死亡，持有案場的雲豹能源公司今天派員針對水質、底...

台南太陽光電備案突破1.1萬件 經發局曝南科3期擴建進度

台南市政府經濟發展局長林榮川率領各主管說明今年年第1季成果及第2季的規畫推動方向，從綠能太陽光電備案逾萬件、工業區開發、...

喚醒繪畫靈魂 八旬失智翁一圓畫展夢

現年80歲的楊八郎年輕時從事廣告海報看板繪製維生，開畫展一直是他的夢想，但退休後少動筆又和外人互動少，逐漸出現行為異常，...

台南熱門漁光島月牙灣祕境 海岸線變美原因曝光

2年1屆漁光島藝術節16日即將閉幕，自3月底開展以來已累積超過12萬參觀人次，預期這個周末將再迎來一波人潮，讓漁光島的美...

阿里山國家公園沼平往姐妹潭石板步道 將分區封閉整修

阿里山國家森林遊樂區普賢象櫻花、高砂櫻花盛開，預計花期到4月底，近期人潮湧現，不少遊客也會順道去附近姊妹潭採點，但因沼平...

挺農不分藍綠！黃偉哲北上同框侯友宜 叫賣7000箱台南鳳梨

挺農民不分藍綠！台南市長黃偉哲今北上與新北市長後有侯友宜同框聯手叫賣山上鳳梨，在眾人賣力促銷下，售出逾7000箱鳳梨，業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦