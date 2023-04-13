台南安南區突破20萬人 市府編列750萬為區里公園升級
台南市安南區上月底正式突破20萬人，成為第二大行政區，為因應當地人口快速增加，台南市政府積極投入區里公園等基礎建設，滿足居民生活需求，「五塊寮北柵岸紀念公園」日前已進場施工整建，預計在9月重新亮相，為居民提供更好的遊憩休閒場所。
市長黃偉哲表示，安南區人口突破20萬，經濟、商業發展快速，不論生活品質或都市機能都已顯著提升，因此公共空間及設施應進一步提升，為市民提供更好的服務。為此，責成工務局進行海南里活動中心新建工程，已於3月初開工動土；今再加碼「五塊寮北柵岸紀念公園」整建。
市府工務局表示，原五塊寮北柵岸紀念公園屬於簡易公園，較缺乏基礎設施，加上早期長和路一段的道路未拓寬，公園隱身在巷弄小徑裡，使用率偏低，實屬可惜。此公園地段條件佳，位於安南區新興發展的東和里，毗鄰歷史博物館、亞太棒球訓練中心，以及即將啟用的和順轉運站等大型建設，有必要進行整建。
工務局因應「國道1號永康交流道聯絡道工程」，將安南區4-11號長和路道路跨安順排水段的道路拓寬，並特別編列750萬元，投入五塊寮北柵岸紀念公園整建，包含2處入口廣場平台、斜坡道出入口、園內排水改善、水電設施增設、喬木修剪及新植等工程，目前已進場施作，預計今年9月完工。
面積約1.25公頃的五塊寮北柵岸紀念公園，配置有散步步道、當地信仰神榕、蔽雨涼亭、石桌椅休憩、兒童遊戲場及綠茵草坪。在整建升級完工後，將提供區里民眾一處更適合休閒遊憩的場所。
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