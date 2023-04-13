86歲長庚前校長陳建雄邀老同學 重遊小學母校一解鄉愁

長庚技術學院前校長陳建雄，幼時貧困好學，雲林縣土庫國小第1名縣長獎畢業，年高86歲的他，思鄉情切，找了3位小學同學今天相偕重返母校，回憶兒時快樂時光，聽取校長關勝周簡報治校輝煌成績，重聽的他認真聽講還不時發問，露出愛校愛鄉之情，4位耄耋之年的老同窗相隔70年母校團聚，幸福無限。

曾任長庚大學前身的長庚技術學院、明志科技大學校長的陳建雄，雲林人，民國42年以縣長獎第1名畢業於土庫國小，自幼清寒卻勤學向上，苦讀考上虎尾高中，高三時因家境被迫休學，他仍以同等學歷考上政大並完成研究所學業，先後擔任明志工專、長庚技術學院校長。

脊椎受傷行動不便的陳建雄，退休後仍不時受邀演講、座談，深獲教育界敬重，年事漸增，思鄉更情切，即邀同住台北的小學同窗黃浩志今天一起返鄉，由留在故鄉的老同學邱敏男、張耀東陪同探訪相隔70載的故鄉，從土庫故居、舊公所到老街，一路並和鄉里故舊話當年，嗅聞鄉土芬芳，幾小時行程雖疲累，但愉悅心情全寫在臉上。

4人重返母校，舉步維艱的陳建雄在老同學攙扶下踏進學校，接受孫執輩的小學弟獻上花圈，心中百感交集，隨後聽取校長關勝周簡報校史，以及推動說好話、做好事、存好心「三好小學」的治校輝煌成績，贏得4位老校友掌聲連連。

聽完簡報，翻開土庫國小紀念冊，數百名民國42年畢業生，陳建雄、黃浩志兩人縣長獎；張耀東議長獎、邱敏男鎮長獎，全是列前矛的優等生，他們看到土庫國小的茁壯，維繫優良好成績，心中更感雀躍。