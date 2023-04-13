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86歲長庚前校長陳建雄邀老同學 重遊小學母校一解鄉愁

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
70年前從土庫國小畢業的長庚前校長陳建雄（前排左四），在老同學黃浩志（前排左三）、張耀東（前排左二）、邱敏男（前排右二）陪同回土庫國小母校，一起回憶當年，一解多年鄉愁。記者蔡維斌／攝影
70年前從土庫國小畢業的長庚前校長陳建雄（前排左四），在老同學黃浩志（前排左三）、張耀東（前排左二）、邱敏男（前排右二）陪同回土庫國小母校，一起回憶當年，一解多年鄉愁。記者蔡維斌／攝影

長庚技術學院前校長陳建雄，幼時貧困好學，雲林縣土庫國小第1名縣長獎畢業，年高86歲的他，思鄉情切，找了3位小學同學今天相偕重返母校，回憶兒時快樂時光，聽取校長關勝周簡報治校輝煌成績，重聽的他認真聽講還不時發問，露出愛校愛鄉之情，4位耄耋之年的老同窗相隔70年母校團聚，幸福無限。

曾任長庚大學前身的長庚技術學院、明志科技大學校長的陳建雄，雲林人，民國42年以縣長獎第1名畢業於土庫國小，自幼清寒卻勤學向上，苦讀考上虎尾高中，高三時因家境被迫休學，他仍以同等學歷考上政大並完成研究所學業，先後擔任明志工專、長庚技術學院校長。

脊椎受傷行動不便的陳建雄，退休後仍不時受邀演講、座談，深獲教育界敬重，年事漸增，思鄉更情切，即邀同住台北的小學同窗黃浩志今天一起返鄉，由留在故鄉的老同學邱敏男、張耀東陪同探訪相隔70載的故鄉，從土庫故居、舊公所到老街，一路並和鄉里故舊話當年，嗅聞鄉土芬芳，幾小時行程雖疲累，但愉悅心情全寫在臉上。

4人重返母校，舉步維艱的陳建雄在老同學攙扶下踏進學校，接受孫執輩的小學弟獻上花圈，心中百感交集，隨後聽取校長關勝周簡報校史，以及推動說好話、做好事、存好心「三好小學」的治校輝煌成績，贏得4位老校友掌聲連連。

聽完簡報，翻開土庫國小紀念冊，數百名民國42年畢業生，陳建雄、黃浩志兩人縣長獎；張耀東議長獎、邱敏男鎮長獎，全是列前矛的優等生，他們看到土庫國小的茁壯，維繫優良好成績，心中更感雀躍。

巡禮校園只剩操場旁一棵熟悉的老樹，成了4人唯一共同的記憶，話匣子一開，說不往童年往事，重聽卻耳聰目明的陳建雄，依舊開朗如昔，一篇篇有趣的人生故事搬上桌，全是經典哲理，行動不便的他以「老殘遊記」描述自己重遊故地的心情，引人莞爾一笑，他更感謝母校和老同學，為他一圓返鄉夢，消解心中多年的鄉愁。

土庫校長關勝周翻開學校的紀念冊找到陳建雄等人當年的優秀表現記錄。記者蔡維斌／攝影
土庫校長關勝周翻開學校的紀念冊找到陳建雄等人當年的優秀表現記錄。記者蔡維斌／攝影
4位畢業70年的土庫國小「老學生」回娘家，受到小學弟妹戴花圈熱情歡迎。記者蔡維斌／攝影
4位畢業70年的土庫國小「老學生」回娘家，受到小學弟妹戴花圈熱情歡迎。記者蔡維斌／攝影
86歲的陳建雄神采奕奕話說70年前的小學生活教育。記者蔡維斌／攝影
86歲的陳建雄神采奕奕話說70年前的小學生活教育。記者蔡維斌／攝影
長庚大學前身的長庚技術學院前校長陳建雄邀3位老同學共4人一起回到土庫國小母校，回憶70年前的童年成長過往。記者蔡維斌／攝影
長庚大學前身的長庚技術學院前校長陳建雄邀3位老同學共4人一起回到土庫國小母校，回憶70年前的童年成長過往。記者蔡維斌／攝影
長庚退休校長陳建雄回到土庫國小母校，聽取校長關勝周簡報校史和治校成績，重聽的他把身體前傾仔細聆聽還不時提問，展現愛鄉愛校之心。記者蔡維斌／攝影
長庚退休校長陳建雄回到土庫國小母校，聽取校長關勝周簡報校史和治校成績，重聽的他把身體前傾仔細聆聽還不時提問，展現愛鄉愛校之心。記者蔡維斌／攝影

小學 長庚 雲林

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