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霧煞煞！大陸2單位公布禁航區時間不一致 交通部解答原因

台南漁電共生池文蛤暴斃 業者採樣送驗找原因

中央社／ 台南13日電
南市北門魚電共生場500萬顆文蛤苗暴斃，業者損失逾百萬元。記者謝進盛／攝影
南市北門魚電共生場500萬顆文蛤苗暴斃，業者損失逾百萬元。記者謝進盛／攝影

台南市北門區一處漁電共生養殖池，4月初放養約500萬顆文蛤苗，數日間陸續死亡，持有案場的雲豹能源公司今天派員針對水質、底土及生物採樣送驗，盼釐清文蛤暴斃原因。

台南市政府農業局及多名養殖業者昨天前往位於北門區，會勘養殖戶蔡嘉聰放養的文蛤養殖池，發現面積共約5公頃的5個漁電共生池，都出現文蛤苗大量死亡情形，鄰近其他一般養殖池無異狀。

蔡嘉聰接受媒體聯訪表示，上週放養後的隔天就出現部分文蛤暴斃，之後3天內就幾乎全部死亡，過去放養20多年沒遇過這種情況，不清楚是否與光電設施施工有關，也不是反對漁電共生，只是希望找出原因，幫助養殖業永續經營。

雲豹能源今天發布新聞稿指出，第一時間接獲文蛤苗大量暴斃事件後，就派員前往關心與慰問養殖戶，今天並派員偕同養殖專家團隊前往養殖池進行水質、底土、生物3大項目採樣送檢，希望幫助養殖戶儘快釐清文蛤暴斃真正原因。

雲豹能源表示，工程團隊調出2022年12月工程進行時與今年3月完工後的水質交叉分析報告，比對發現兩次監測數據並無太大差異，其餘各測站測值皆符合當地標準，初步判斷工程施工並無影響當地水質，團隊也將持續追蹤檢測並掌握水質變化狀況，希望以科學方式保障養殖戶權益。

雲豹能源指出，已動員團隊擴大關心其他25口放養中的漁電共生養殖池，目前確認狀況一切正常，後續也將持續關心掌握，並與養殖戶深入溝通，共同努力在漁電共生案場打造共生、共榮、雙贏的友善養殖光電環境。

文蛤 水質 台南

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